사진 = 신슬기 인스타그램

사진 = 신슬기 인스타그램

사진 = 신슬기 인스타그램

사진 = 신슬기 인스타그램

배우 신슬기가 싱그러운 여름 감성이 가득 담긴 일상 사진을 공개하며 눈부신 비주얼을 자랑했다.신슬기는 최근 자신의 인스타그램에 "🫧🍉🍑🍓"라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에서 신슬기는 건물 앞에 서서 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 크림 컬러 셔링 디테일 상의와 핑크 톤 스커트 조합이 부드러운 분위기를 자아냈고 허리에 묶은 블루 컬러 니트가 포인트가 되며 산뜻한 스타일링을 완성했다. 블랙 백팩과 손에 든 선글라스가 더해진 가운데 햇살 아래 환하게 웃는 모습이 시선을 끌었다.이어진 사진에서 신슬기는 열차 좌석에 앉아 창밖을 바라보고 있다. 블랙 컬러 의상을 입은 채 차분한 표정으로 생각에 잠긴 듯한 모습을 보였으며 둥근 창문 너머로 보이는 하늘과 건물 풍경이 어우러지며 한층 감성적인 분위기를 더했다.또 다른 사진에서는 초록빛 나무들 사이에서 카메라를 돌아보며 미소 짓고 있다. 자연광이 얼굴을 은은하게 비추는 가운데 깔끔하게 묶은 헤어스타일과 또렷한 이목구비가 돋보였고 울창한 녹음과 어우러진 모습이 청량한 매력을 배가시켰다.마지막 사진에서 신슬기는 나무 그늘 아래 두 손을 모은 채 환하게 웃고 있다. 크림 컬러 상의와 핑크 스커트, 블랙 백팩이 조화를 이루며 사랑스러운 분위기를 자아냈고 초록빛 배경과 자연스럽게 어우러진 모습이 마치 한 편의 화보 같은 장면을 완성했다.사진을 본 팬들은 "설렌다", "과즙미 뿜뿜", "너무 예뻐", "넘이쁘세요", "예쁘고 러블리한 슬기님", "너무 귀여워요" 등의 반응을 남기며 뜨거운 관심을 보였다.한편 1998년생인 신슬기는 서울 강남구 신사역에 있는 대형 성형외과 원장의 딸인 것으로 알려졌다. 해당 성형외과 매매가는 1000억원으로 알려져 있다. 서울대학교 피아노 전공인 신슬기는 넷플릭스 '솔로지옥2'에 출연해 외모로 주목을 받았고 반전 학력으로 인기를 끌었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr