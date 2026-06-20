사진 = 김보라 인스타그램

사진 = 김보라 인스타그램

사진 = 김보라 인스타그램

사진 = 김보라 인스타그램

배우 김보라가 서로 다른 분위기의 일상을 담은 사진들을 공개하며 특유의 감각적인 매력을 드러냈다.최근 김보라는 자신의 인스타그램에 "사진 모음"이라는 짧은 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에서 김보라는 나무가 드리운 담벼락 옆 골목길을 걷고 있다. 블랙 반소매 상의와 무릎 아래까지 내려오는 블랙 팬츠를 매치한 올블랙 스타일링에 강렬한 레드 컬러 플랫슈즈를 더해 포인트를 줬으며, 자연스럽게 미소를 지은 채 걸어가는 모습이 편안하면서도 세련된 분위기를 자아냈다.이어진 사진에서 김보라는 거울 앞에 쪼그려 앉아 셀카를 촬영하고 있다. 연핑크 톤 긴팔 상의와 플라워 패턴 스커트, 화이트 뮬을 착용한 모습이 눈길을 끄는 가운데 머리 위에 하트 스티커 효과가 더해져 사랑스러운 무드를 완성했다. 손에 핑크색 볼캡을 들고 카메라를 바라보는 모습에서는 꾸밈없는 일상의 매력이 느껴진다.또 다른 사진에서 김보라는 같은 공간에서 핑크색 볼캡을 착용한 채 거울 셀카를 남기고 있다. 챙 아래로 얼굴 일부가 가려진 모습과 한쪽 어깨를 감싼 포즈가 어우러지며 차분한 분위기를 연출했고 부드러운 색감의 의상과 자연스럽게 흐르는 긴 머리카락이 시선을 끌었다.마지막 사진에서 김보라는 푸른 하늘 아래 초록빛 들판 한가운데 서 있다. 연청 데님 팬츠와 밝은 색 상의, 핑크색 백팩을 착용한 채 두 팔을 활짝 벌리고 자연을 바라보는 모습이 담겼으며 넓게 펼쳐진 초록 풍경과 짙은 나무들이 어우러져 여유롭고 싱그러운 분위기를 더했다.사진을 접한 팬들은 "역시 트렌디 하다", "신세대다", "너무 예뻐", "넘예", "예쁘네요", "이뿌다" 등의 반응을 보이며 관심을 나타냈다.한편 1995년생인 김보라는 6살 연상의 조바른 감독과 지난해 6월 부부의 연을 맺었다. 두 사람은 2021년 영화 '괴기맨숀'을 통해 처음 만나 연인으로 발전했다. 그러나 결혼 11개월 만인 지난 5월 이혼 소식을 알려 충격을 안겼다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr