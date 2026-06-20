'놀면 뭐하니'에서 효리수가 깜짝 무대를 펼친다. / 사진제공=MBC '놀면 뭐하니'

'놀면 뭐하니'에 효리수가 출연한다. / 사진제공=MBC '놀면 뭐하니'

MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서 소녀시대 유닛 효리수(효연 유리 수영)가 즉석 무대로 남다른 존재감을 발산한다. 호연, 유리, 수영 세 사람 모두 OST '별이 쏟아지는 밤'을 듣자마자 흥을 터뜨리며 깜짝 퍼포먼스를 선보인다. 특히 최근 정경호와 결별한 수영은 개인사와는 별개로 한껏 흥이 올라 씩씩하고 밝은 모습으로 눈길을 끈다.20일 방송되는 '놀면 뭐하니?'에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 '신인 걸그룹' 효리수와 만나 OST '별이 쏟아지는 밤' 관련 미팅을 진행한다.효리수는 '별이 쏟아지는 밤'의 간주가 흘러나오자마자 몸을 들썩이며 무대 중앙으로 뛰어나간다. 세 사람은 즉석에서 안무를 맞추며 흥겨운 퍼포먼스를 선보였다. 이를 지켜본 하하는 "안 웃기고 멋있어!"라며 감탄을 쏟아낸다.유재석은 효리수의 포인트 안무에 상당한 관심을 보인다. 그는 "이거 멋있어!"라며 직접 동작을 따라 하기도 했다. 이에 힘을 얻은 효리수는 한층 더 열정적인 무대로 현장 분위기를 끌어올렸다.공개된 사진에는 효리수가 '별이 쏟아지는 밤' 무대를 처음 선보이는 모습이 담겼다. 즉석에서 꾸민 무대임에도 세 사람은 자연스러운 호흡과 팀워크를 보여줬다.소녀시대 유닛 효리수의 깜짝 무대는 20일 오후 6시 30분 방송되는 '놀면 뭐하니?'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr