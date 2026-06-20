'나솔사계'에서 도시락 선택 데이트가 재현된다. / 사진제공=SBS Plus, ENA

'나솔사계'는 매주 목요일 밤 10시 30분에 방송된다. / 사진제공=SBS Plus, ENA

'나솔사계'서 '짝'의 시그니처인 도시락 선택 데이트가 재현된다.오는 25일 방송되는 SBS Plus와 ENA 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')는 도시락 선택 데이트에 들어가는 솔로 남녀들의 모습을 담은 예고편을 공개했다. 현재 '나솔사계'는 '짝'에 출연했던 여성 출연진이 출연 중이다. 이에 제작진이 도시락 데이트를 준비한 것으로 보인다.제작진은 바닷가에 모인 솔로 남녀들에게 "추억의 '도시락 선택'을 하겠다"고 발표한다. MC 데프콘은 "'짝'의 시그니처니까"라며 기대감을 나타낸다. 잠시 후 여자 2호와 여자 3호가 차례로 솔로남들을 향해 걸어온다. 이에 8기 영수는 긴장한 듯 한숨을 내쉰다.여자 1호와 여자 4호도 차례로 등장하자 두 사람에 관심 있는 17기 영수와 26기 영철은 그들을 뚫어져라 바라본다. 마지막으로 여자 5호는 솔로남들 쪽을 바라보더니 "잠깐만…"이라고 말하며 뒷걸음질 친다. 1기 영호는 강렬한 눈빛으로 여자 5호를 응시하고 결국 여자 5호는 결심을 굳혔다는 듯 직진한다. 과연 어떤 커플이 함께 도시락을 먹게 될지 관심이 쏠린다.'나솔사계'는 매주 목요일 밤 10시 30분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr