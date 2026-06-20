사진 = 표예진 인스타그램
사진 = 표예진 인스타그램
배우 표예진이 특유의 밝고 사랑스러운 매력을 담은 근황 사진으로 팬들의 시선을 사로잡았다.

표예진은 최근 자신의 인스타그램에 "좋은데이 먹으러 출동!!"이라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 표예진은 화이트 티셔츠 위에 오렌지 컬러 앞치마를 착용한 채 소주병을 들고 카메라를 바라보고 있다. 손에 든 초록색 병과 대비되는 밝은 미소가 눈길을 끄는 가운데, 자연스럽게 내려온 앞머리와 또렷한 눈매가 어우러지며 특유의 사랑스러운 분위기를 더했다. 꾸밈없는 표정 속에서도 맑은 피부와 환한 미소가 돋보이며 편안한 매력을 전했다.
사진 = 표예진 인스타그램
사진 = 표예진 인스타그램
이어진 사진에서 표예진은 실내 창가 자리에 앉아 소주병과 작은 잔을 함께 들고 포즈를 취하고 있다. 넉넉한 핏의 화이트 티셔츠 차림에 흰색 시계를 매치한 모습이 깔끔한 분위기를 자아냈고, 두 눈을 감은 채 미소 짓는 표정이 더해지며 한층 발랄한 매력을 완성했다. 창밖으로 보이는 야간 거리 풍경과 테이블 위에 놓인 소품들이 어우러져 편안한 일상 분위기를 전했다.

이를 본 팬들은 "배우표예진님 너무귀여워요", "너무귀여워", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "언니랑 한잔하믄좋겠당" 등의 반응을 남기며 뜨거운 관심을 보였다.

한편 대한항공 승무원 출신인 표예진은 1992년생이며 드라마 '오자룡이 간다'로 데뷔해 '구가의 서' '쌈 마이웨이' ' 김비서가 왜 그럴까' 'VIP' 등에 출연하며 대중들 앞에 인지도를 쌓았다. 지난해에는 '모범택시2'에 출연해 안정적인 연기력을 보여줘 사랑을 받았다. 또 표예진은 최근 시크릿이엔티와 재계약을 체결했다. 시크릿이엔티 소속 배우로는 홍종현, 김주헌, 장여빈, 배재성, 장덕수, 성승하 등이 있다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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