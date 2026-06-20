사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 29기 연상연하 특집에 출연한 옥순의 청순한 미모가 눈길을 끌고 있다.최근 29기 옥순은 자신의 인스타그램에 "서울 한복판에 이런곳이"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 29기 옥순은 푸른 잔디와 나무가 어우러진 공간에서 화이트 상의와 블랙 팬츠 차림으로 서 있다. 한 손으로 이마 위에 손을 올린 채 카메라를 바라보는 모습이 자연스러운 분위기를 자아냈고 블랙 숄더백을 매치한 스타일링이 깔끔한 매력을 더했다.이어진 사진에서 29기 옥순은 나무와 수풀이 둘러싼 산책로를 따라 서서 뒤를 돌아보고 있다. 길게 내려온 헤어와 편안한 차림이 어우러지며 차분한 분위기를 완성했고 화이트 건물과 초록빛 풍경이 함께 담기며 시선을 끌었다.또 다른 사진에서 29기 옥순은 담쟁이덩굴이 늘어진 흰색 벽 앞에 서서 카메라를 바라보고 있다. 허리 부분이 묶인 화이트 상의와 블랙 가방이 조화를 이루며 단정한 스타일을 완성했고 은은한 미소가 더해져 부드러운 인상을 남겼다.마지막 사진에서 29기 옥순은 연한 하늘색 꽃이 피어 있는 수국 앞에 쪼그려 앉아 카메라를 응시하고 있다. 자연스럽게 늘어뜨린 헤어와 담백한 메이크업이 어우러지며 청초한 비주얼을 돋보이게 했고 초록빛 식물과 수국이 함께 담기며 싱그러운 분위기를 더했다.이를 본 팬들은 "옷 넘 잘 어울리네", "와 너무 예뻐요", "실물도 엄청 예뿌신", "봐도봐도 이쁘네", "연예인같아요", "이뻐 매력적" 등의 댓글을 달았다.앞서 SBS Plus·ENA 연애 프로그램 '나는솔로' 연상연하 특집에 출연한 29기 옥순은 29기 영수와 최종커플이 됐다. 이후 두 사람은 라이브 방송에서 현실 커플임을 밝혔으나 이후 결별설이 나왔다.29기 영수는 자신의 계정에서 Q&A 시간을 가졌는데 한 네티즌이 29기 영수에게 여자친구에 대해 질문하자 29기 영수는 "그럴리가요"라고 답변해 현재 솔로임을 드러낸 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr