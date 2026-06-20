할리우드 배우 앤 해서웨이가 셋째 아이 임신 소식을 알렸다.
앤 해서웨이는 20일 자신의 SNS에 "Baby, I'm yours"라는 글과 함께 짧은 영상을 올렸다. 공개된 영상 속 앤 해서웨이는 화이트 원피스를 입은 채 팔로 배를 가리고 등장했다. 그러더니 이내 팔을 걷었고 볼록한 D라인이 공개됐다. 배가 많이 나온 상황에도 그는 변함없는 아름다움을 자랑했다. 앤 해서웨이는 활짝 미소를 지어 보인 뒤 배를 감싸고 화면에서 사라졌다. 우아하면서도 유쾌한 그의 임신 공개 방식이 눈길을 끈다.
그의 깜짝 임신 발표에 해외 팬들의 축하가 쏟아지고 있다. 팬들은 "아름답다", "축하한다", "임신을 알릴 때도 우아하다" 등의 댓글을 남겼다.
1982년생인 앤 해서웨이는 2012년 배우 겸 보석 디자이너 애덤 셜먼과 결혼했다. 슬하에 두 아들을 두고 있다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
앤 해서웨이는 20일 자신의 SNS에 "Baby, I'm yours"라는 글과 함께 짧은 영상을 올렸다. 공개된 영상 속 앤 해서웨이는 화이트 원피스를 입은 채 팔로 배를 가리고 등장했다. 그러더니 이내 팔을 걷었고 볼록한 D라인이 공개됐다. 배가 많이 나온 상황에도 그는 변함없는 아름다움을 자랑했다. 앤 해서웨이는 활짝 미소를 지어 보인 뒤 배를 감싸고 화면에서 사라졌다. 우아하면서도 유쾌한 그의 임신 공개 방식이 눈길을 끈다.
그의 깜짝 임신 발표에 해외 팬들의 축하가 쏟아지고 있다. 팬들은 "아름답다", "축하한다", "임신을 알릴 때도 우아하다" 등의 댓글을 남겼다.
1982년생인 앤 해서웨이는 2012년 배우 겸 보석 디자이너 애덤 셜먼과 결혼했다. 슬하에 두 아들을 두고 있다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
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