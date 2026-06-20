앤 해서웨이가 아름다운 D라인을 공개했다. / 사진=앤 해서웨이 SNS

앤 해서웨이는 슬하에 두 아들을 두고 있다. / 사진=앤 해서웨이 SNS

할리우드 배우 앤 해서웨이가 셋째 아이 임신 소식을 알렸다.앤 해서웨이는 20일 자신의 SNS에 "Baby, I'm yours"라는 글과 함께 짧은 영상을 올렸다.공개된 영상 속 앤 해서웨이는 화이트 원피스를 입은 채 팔로 배를 가리고 등장했다. 그러더니 이내 팔을 걷었고 볼록한 D라인이 공개됐다. 배가 많이 나온 상황에도 그는 변함없는 아름다움을 자랑했다. 앤 해서웨이는 활짝 미소를 지어 보인 뒤 배를 감싸고 화면에서 사라졌다. 우아하면서도 유쾌한 그의 임신 공개 방식이 눈길을 끈다.그의 깜짝 임신 발표에 해외 팬들의 축하가 쏟아지고 있다. 팬들은 "아름답다", "축하한다", "임신을 알릴 때도 우아하다" 등의 댓글을 남겼다.1982년생인 앤 해서웨이는 2012년 배우 겸 보석 디자이너 애덤 셜먼과 결혼했다. 슬하에 두 아들을 두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr