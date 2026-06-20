환희 어머니가 아들 공연을 관람했다. / 사진제공=KBS '살림남'

환희 어머니가 아들을 위해 도시락을 정성스레 준비했다. / 사진제공=KBS '살림남'

환희가 남원에서 공연을 펼쳤다. / 사진제공=KBS '살림남'

KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서 환희와 어머니의 특별한 하루가 공개된다. 오랜만에 잡힌 아들의 행사 소식에 환희 어머니는 직접 도시락을 준비해 응원에 나선다. 어머니는 환희 몰래 행사장을 찾았다가 공연까지 보게 되는데, 뭉클함에 눈시울을 붉힌다.20일 방송되는 '살림남'에서는 가수 환희의 본업 현장과 아들을 응원하기 위해 나선 어머니의 모습이 그려진다.환희 어머니는 제작진에게 먼저 연락해 촬영을 요청한다. 오랜만에 아들의 행사 일정이 잡혔다는 소식을 듣고 직접 응원에 나서기로 결심한 것. 그는 환희가 좋아하는 김밥과 소고깃국을 정성껏 준비하며 변함없는 모정을 드러낸다.환희 어머니는 아들을 만나기 위해 267km를 이동해 남원으로 향한다. 예상치 못한 어머니의 방문에 환희는 "꿈에서도 상상 못 할 일"이라며 놀라움을 감추지 못한다. 오랜만에 받아본 도시락도 반가워한다.하지만 어머니는 도시락만 전달한 뒤 곧바로 집으로 돌아가겠다고 말해 환희를 의아하게 만든다. 알고 보니 어머니는 환희 몰래 행사장을 찾을 계획이었다. 자신의 존재가 아들에게 부담이 될까 걱정한 그는 마스크로 얼굴을 가린 채 조용히 객석에 자리한다. 심지어 자신을 알아본 팬들에게도 "아들에게는 비밀로 해달라"고 당부하며 비밀 작전을 이어간다.그러나 예상치 못한 상황이 벌어지면서 어머니의 계획에 변수가 생긴다. 무대 위 환희와 객석의 어머니 모두를 당황하게 만든 사건이 발생하며 현장은 술렁였다는 후문이다.환희의 무대 뒤 모습도 공개된다. '소울 트로트 황태자'로 사랑받고 있는 환희는 무대 준비 과정부터 백스테이지 비하인드까지 선보이며 평소와는 또 다른 프로페셔널한 면모를 보여준다.환희가 무대에서 진심을 담아 노래하는 모습을 지켜보던 어머니는 끝내 눈물을 보인다. 이어 그동안 마음속에 담아뒀던 솔직한 이야기를 전하며 뭉클함을 안길 예정이다.앞서 환희 어머니는 황혼 이혼 사실을 환희에게 그간 알리지 못했다고 털어놓은 바 있다. 어머니느 "이혼한 지 2년 됐다"며 환희에게 "너를 괴롭히기 싫었다"고 고백했다. 아들에게 폐를 끼치지 않으려는 어머니의 마음이 먹먹함을 자아냈다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr