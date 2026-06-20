서인영이 좋은 남자 만나는 법을 나눴다. / 사진='개과천선 서인영' 유튜브 캡쳐

서인영이 연애에 대한 조언을 건넸다. / 사진='개과천선 서인영' 유튜브 캡쳐

가수 서인영이 자신이 생각하는 좋은 남자 만나는 법을 털어놨다.지난 19일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에 공개된 쇼츠 영상에서는 서인영이 좋은 남자를 알아보는 법에 대해 조언하는 모습이 담겼다. 서인영은 좋은 남자를 알아보는 기준으로 "센스가 있는 사람, 자기가 말한 거에 대한 책임감이 있는 사람, 의리가 있는 사람"이라고 강조했다.서인영은 피해야 할 남자로 "모든 여자한테 끼 부리는 남자들은 꼭 바람 피더라"라며 돌직구를 날렸다. 그는 대학생에게 "그 나이 때에 그거를 많이 즐겨 봐야 한다고 생각한다"며 "난 후회가 없다. 남자 누구 만났는지 기억도 안 난다. 그럴 정도로 연애를 많이 해봤다"라고 고백했다.서인영은 최근 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP)의 최지훈 대표와의 재혼을 발표했다. 서인영은 재혼 소식을 둘러싼 여러 가지 관심과 우려에 정면 돌파해 화제가 됐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr