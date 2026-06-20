유인영, 탁재훈이 유쾌한 티키타카를 벌여 웃음을 자아냈다. / 사진=SBS '아니근데진짜' 영상 캡처

유인영이 '아니근데진짜'에 게스트로 출연한다. / 사진=SBS '아니근데진짜' 영상 캡처

유인영이 '이상형과 최악의 남자 유형' 발언으로 탁재훈을 당황하게 만들었다. '철없는 남자'를 최악으로 꼽자 탁재훈은 "날 저격한 것 아니냐"며 발끈했다.오는 22일 방송되는 SBS '아니 근데 진짜!'에서는 배우 유인영과 아나운서 출신 김대호가 게스트로 등장한다.선공개 영상에서 탁재훈은 유인영에게 "오랜만에 본다. 잘 있었냐"며 인사를 건넨다. 탁재훈의 다정한 말투에 현장은 술렁인다. 아이스 아메리카노를 건네면서 "제 새끼 손가락은 놓으시고"라고 플러팅한다.웃음을 터트리는 유인영에게 탁재훈은 "인영 씨, 내가 웃기냐"고 했다. 유인영은 "진짜 오빠 웃기다"라고 화답했다. 탁재훈은 "오빠, 오빠 해준다"라며 호감을 표했다. 이어 "붙임성이 좋다. 보통 안 친하면 선배님이라고 하는데, 붙임성이 있다. 좀만 더 붙였으면 좋겠다"고 너스레를 떨었다.탁재훈은 "연애해 봤냐"고 질문했다. 유인영은 "네, 그럼요"라며 고개를 끄덕였다. 이상형에 대해 유인영은 "내가 사랑받고 있다고 느끼게 해주는 사람"이라고 밝혔다.'철없는 남자', '돈 없는 남자', '못생긴 남자', '재미없는 남자' 중에 최악은 "철없는 남자'로 꼽았다. 탁재훈은 "철없는 남자, 철없는 남자"라고 중얼거리더니 "먼저 퇴근한다"면서 자리에서 일어나 폭소케 했다. 그러면서 "이미 날 찍었잖나. 날 저격했다"라고 발끈하며 손가락으로 유인영으 가리켰다. 이상민은 "우리 시선에만 형이 철없는 거지, 인영 씨 보기엔 아닐 수 있다. 앉아봐라"며 말렸다. 유인영은 "오빠 철없냐"며 능청을 떨어 웃음을 더했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr