장동민이 행사에 참석해 미소를 지으며 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'독박투어' 스리랑카 편이 6월 20일 방송된다. / 사진제공=채널S, E채널

채널S·E채널 '끝까지 간다! 독박투어'에서 '독박즈'가 '야생 표범'에게 습격(?)을 당한다. 알고 보니 최다 독박자가 야생 표범으로 변신하는 벌칙을 수행하게 된 것. 예상치 못한 현지 관광객들의 반응까지 더해지며 유쾌한 현장이 펼쳐진다. 각종 브레인 서바이벌에 출연했던 장동민은 해외에서의 인지도로 또 한 번 놀라움을 안긴다.20일 오후 9시 방송되는 채널S·E채널 '끝까지 간다! 독박투어' 3회에서는 스리랑카를 여행 중인 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규의 이야기가 계속된다.독박즈는 스리랑카 편 최다 독박자로 선정된 멤버를 위한 벌칙을 진행한다. '분장 금손'으로 통하는 장동민은 직접 분장에 나선다. 장동민의 과감한 '터치'는 탄식을 불러일으킨다. 최다 독박자는 표범 울음소리 연습까지 하며 벌칙 수행에 돌입한다.분장을 마친 그는 곧바로 멤버들을 향해 '야생 표범' 흉내를 내며 장난을 친다. 이후 독박즈는 벌칙 장소인 '나인 아치 브리지'로 이동한다.세계적인 관광 명소이자 기찻길 포토 스폿으로 유명한 이곳에서 최다 독박자는 표범 분장을 한 채 각종 퍼포먼스를 선보인다. 체감 온도 35도에 이르는 무더위 속에서도 '야생 표범 행위 예술가'로서 벌칙을 이어가는 모습에 멤버들은 "진짜 힘든 벌칙"이라며 혀를 내두른다.이어 기찻길 위에서 기념사진을 찍던 중 최다 독박자가 갑작스럽게 눕방을 시도해 웃음을 자아낸다. 이에 멤버들은 시민들과 기념사진 3회 촬영에 성공하면 벌칙을 종료하자고 제안한다.하지만 예상 밖의 상황도 벌어진다. 일부 외국인 관광객들이 표범 분장보다 장동민에게 더 큰 관심을 보인 것. 이들은 "지니어스 시리즈를 봤다"며 장동민과 사진 촬영을 요청했다. 멤버들은 "역시 지니어스 장"이라며 반가워했다.과연 스리랑카 현장에서 즉석 팬미팅이 성사된 장동민의 모습과 최다 독박자의 표범 분장 벌칙 현장은 어떨지 관심이 모인다. '끝까지 간다! 독박투어'는 20일 오후 9시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr