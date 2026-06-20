'거미♥' 조정석, 엄마 된 첫사랑과 재회…"중학교 시절 여자친구, 남편도 알아" ('채널 조정석')

배우 조정석이 첫사랑의 풋풋했던 추억과 재회 에피소드를 털어놨다.지난 19일 조정석의 유튜브 채널에 게재된 영상에는 조정석이 나고 자란 서울 강서구 공항동과 방화동 일대를 탐방하는 모습이 담겼다.조정석은 친구들과 자주 왔던 동네의 프랜차이즈 아이스크림 가게에 들렀다가 추억에 잠겼다. 그러던 중 20대 초반 이 장소에서 첫사랑과 재회했다는 이야기를 꺼냈다. 조정석이 아이스크림 가게에 앉아 친구들과 수다를 떨고 있는데 한 가족이 들어왔다. 알고보니 아이 엄마가 자신의 중학교 시절 첫사랑이었다. 조정석은 "남편도 내가 아는 친구다"며 "그 당시 교회를 다니면서 (우리를) 소개를 시켜 준 친구"라고 밝혀 놀라움을 안겼다.조정석은 중학교 2학년 시절, 1학년이었던 첫사랑 여자친구와의 순수했던 연애담을 털어놨다. 그는 "14살, 15살 어린 나이니까 같이 떡볶이 먹으러 가면 손이 닿을까 봐 (조심했다)"고 말했다. 또 방송실에서 여자친구가 안내 방송을 할 때면 반 애들이 짓궂게 환호를 보냈을 만큼 당시 친구들 사이에서 유일하게 여자친구가 있던 인싸였음을 자랑해 웃음을 자아냈다.조정석은 가수 거미와 2018년 결혼했다. 슬하에 두 딸을 두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr