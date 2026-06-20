'장기연애' 이나연♥남희두, 굳건한 사랑 자랑…선남선녀 따로 없어

사진 = 이나연 인스타그램

사진 = 이나연 인스타그램

사진 = 이나연 인스타그램

티빙 오리지널 '환승연애2'에 출연한 이나연과 남희두의 럽스타그램이 시선을 모으고 있다.최근 이나연은 자신의 인스타그램에 "4년 전 우리의 첫 해외여행… 그리고 지금 호텔로 돌아가는 길에 우연히 불꽃놀이를 봤었는데, 이번에도 그때 그 맛집에 갔다가 마법처럼 또 불꽃놀이를 마주쳤어요 너무 신기해!!!! 4년 전과 지금의 모습 어때보이나요?!?ㅎㅎ"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 이나연은 남희두와 얼굴을 맞댄 채 카메라를 바라보며 셀카를 찍고 있다. 밝은 조명이 비치는 야간 거리에서 이나연은 민소매 의상을 착용한 모습으로 환한 미소를 짓고 있으며 남희두는 밝은 색 셔츠 차림으로 자연스러운 분위기를 더했다.이어진 사진에서 이나연은 식당 테이블에 앉아 병을 손에 든 채 윙크를 하고 있다. 화이트 상의를 입은 이나연의 밝은 표정이 시선을 끌었고 맞은편에 앉은 남희두는 검은색 상의와 모자를 착용한 편안한 차림으로 카메라를 바라보고 있다.또 다른 사진에서 이나연은 스트라이프 패턴 의상 위로 화이트 가디건을 어깨에 걸친 채 병을 들고 포즈를 취하고 있다. 한 손으로 턱을 받친 모습과 또렷한 이목구비가 어우러지며 사랑스러운 분위기를 자아냈다.마지막 사진에서 이나연은 병을 든 채 눈을 감고 환하게 미소 짓고 있다. 길게 땋은 머리와 자연스러운 표정이 어우러지며 편안하고 밝은 매력을 드러냈다.이를 본 팬들은 "4년전 아니고 4일 전 같은데요 4살을 어디로 드신거죠", "늘 응원합니다", "너무 너무 사랑스럽고 예쁜 커플", "화이팅", "4년전에도 지금듀 너무 예쁜 공쥬", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 1996년생인 이나연은 지난 2022년 방송된 티빙 '환승연애2'에 전 남자친구인 남희두와 출연해 재결합했다. 남희두는 1997년생으로 두 사람은 1살 연상연하 커플이며 '환승연애2' 이후로도 계속 애정을 과시하며 팬들의 응원을 받고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr