'나솔' 31기 경수, '♥순자' 위해 이렇게까지…드러누우며 사진촬영

'나는솔로' 31기 순자와 경수의 '럽스타그램'이 눈길을 끌고 있다.최근 31기 순자는 자신의 인스타그램 스토리를 통해 남자친구인 31기 경수와 함께한 사진을 공개했다.공개된 사진 속 31기 경수는 검은색 반소매 티셔츠를 입고 식탁 앞에 앉아 상추를 손에 든 채 음식을 준비하고 있다. 테이블 위에는 회와 밥, 반찬, 소주병이 놓여 있으며 자연스러운 모습이 담겨 편안한 분위기를 자아냈다.이어진 사진에서 31기 경수는 검은 티셔츠와 청바지 차림으로 넓은 야외 공간 바닥에 누운 채 휴대전화를 바라보고 있다. 다리를 편안하게 뻗은 자세와 꾸미지 않은 모습이 어우러지며 여유로운 매력을 드러냈다.또 다른 사진에서 31기 순자는 바닷가를 따라 걸어가고 있다. 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 짙은 색 상의와 밝은 색 스커트를 매치한 모습이 담겼고 잔잔한 바다 풍경과 어우러지며 차분한 분위기를 더했다.이어진 사진에서 31기 경수는 바다를 바라보며 서 있다. 검은 티셔츠와 청바지, 검은 신발을 매치한 편안한 스타일링이 눈길을 끌었고 잔잔한 바다를 배경으로 한 모습이 담백한 매력을 전했다.한편 1990년생 경수는 1991년생인 순자와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr