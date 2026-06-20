순순희 지환이 웨딩 화보를 공개했다. / 사진제공=윤지환

순순희 지환이 웨딩 화보를 공개했다. / 사진제공=윤지환

보컬 그룹 순순희의 멤버 지환(본명 윤지환)이 오늘(20일) 결혼식을 올린다. 멤버 기태에 이어 순순희 내에서 두 번째 품절남이 됐다.지환은 이날 부산 남구 그랜드모먼트 웨딩홀에서 2살 연하의 비연예인 신부와 부부의 연을 맺는다.결혼식에는 가요계 선후배 및 동료들이 하객으로 참석해 지환을 축하한다. 결혼식 축가는 그룹 잠골버스, 발라더 주호, 싱어송라이터 피아노맨, 그리고 지환이 멤버로 활동하고 있는 그룹 순순희가 직접 맡았다. 신랑과 신부는 물론 하객들의 마음에도 진한 감동을 선사할 예정이다.인생의 2막을 열게 된 지환은 "음악이라는 공통분모로 인연이 되어 이렇게 아름다운 결실을 맺게 됐다"고 말했다. 또한 "이 소중한 인연을 가볍게 생각하지 않고, 서로의 삶의 기둥이 되어주며 건강하고 아름답게 살아가겠다"고 결혼 소감을 전했다.지환은 호소력 짙은 보이스와 섬세한 감정 표현력이 강점이 아티스트다. 그룹 순순희의 멤버로 활동하며 '서면역에서', '슬픈 초대장', '눈을 감아도' 등을 선보였다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr