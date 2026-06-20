이영지가 신민아의 개그 욕심에 돌직구를 날렸다. / 사진='차린 건 쥐뿔도 없지만' 유튜브 캡쳐

신민아가 남다른 개그 욕심을 내비쳤다. / 사진='차린 건 쥐뿔도 없지만' 유튜브 캡쳐

배우 신민아가 우아한 이미지 뒤에 감춰둔 뜻밖의 개그 욕심을 내비쳤다.지난 19일 유튜브 채널 '차린건 쥐뿔도 없지만'에는 신민아가 출연해 이영지와 유쾌한 이야기를 나눴다.신민아는 유머 감각에 대한 남다른 열망이 있음을 고백했다. 이영지가 신민아에게 "개그 욕심 있는 스타일이구나"라고 하자 신민아는 이에 동의했다. 신민아는 이영지의 팔을 잡으며 대뜸 "웃어줘서 고맙다"며 "(사람들이) 내 개그 잘 이해 못 한다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.신민아는 새로운 촬영 현장에 갈 때마다 분위기를 주도하려 노력한다고 밝혔다. 그녀는 "난 분위기 좋게 하려고 웃기는데 싸늘해지는 순간이 있다"고 토로했다.이영지는 신민아에게 "왜 그렇게 웃긴 사람이 되고 싶은 거냐"고 물었다. 신민아는 "원래는 웃기다. 내 주변 사람들이 그렇게 말한다"고 동문서답해 황당함을 자아냈다. 그러면서 "(개그가) 잘 안된다 방송에서는"이라고 덧붙이며 아쉬움을 보였다. 이영지는 이에 "방법이 있다"며 "언니가 먼저 웃어라"고 정곡을 찔러 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr