이광수가 고된 축사 청소에 울분을 토했다. / 사진=tvN '콩콩팜팜' 영상 캡처

이광수가 고된 축사 청소에 울분을 토했다. / 사진=tvN '콩콩팜팜' 영상 캡처

'콩콩팜팜' 이광수, 김우빈, 도경수가 제주 목장에서 예상보다 고된 목축업 현실을 마주했다. 세 사람은 몇 시간 동안 소똥을 치우며 진땀을 흘렸다. 이광수는 급기야 똥독이 오른 것 같다고 호소했다. 끝없는 우분 청소에 지친 이광수의 현실 반응이 웃음을 자아냈다.19일 방송된 tvN 예능 '콩콩팜팜 (콩 심은 데 콩 나는 가고팜 하고팜 동물농장)'(이하 '콩콩팜팜') 1회에서는 'KKPP푸드' 이광수, 김우빈, 도경수가 제주도 젖소 목장으로 목축업 연수를 떠났다.세 사람은 목장 견학을 마치고 일을 시작했다. 축사 정비를 위해 우분(소똥) 청소에 나섰다. 트랙터가 지나가고 나면 남아있는 우분을 치워야했다. 이광수는 "살면서 처음 맡아 보는 냄새"라며 힘들어했다. 그러면서 "방송으로는 진짜 모를 것"이라며 하소연했다. 도경수도 "계속 똥 치우는 것만 나올 거다"라고 이야기했다. 김우빈은 도경수의 삽질에 '똥벼락'을 맞기도 했다. 옷에 우분이 묻은 김우빈은 "지퍼가 똥이다"라며 웃었다.몇 시간 동안 우분을 치분 세 사람. 도경수는 "새로운 걸 해봐서 재밌는 기분"이라면서도 "중요한 건 내일도 똥 치우고 내일 모레도 똥 치울 것 같다"고 예상했다. 이광수는 "'똥똥팜팜' 아니냐. 뭔가 다른 일도 있을 거 아니야"라고 제작진에게 따져 웃음을 자아냈다.세 사람은 일을 마치고 저녁 식사를 위해 식당을 찾았다. 김우빈은 이광수의 퀭한 얼굴을 보고 걱정했다. 화장실을 다녀온 이광수는 "이 얘기할까말까 고민하다가 얘기하는데 좀 전에 오줌 누다가 쓰러질 뻔했다. 벽을 잡고 눴다. 나 지금 어떻게 될지 모르는 상황인 것 같다. 똥독인지 뭔지 모르겠다. 계속 똥만 치울 거면 제주도에 왜 왔냐. 서울에도 똥 많다"며 하소연했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr