사진 = SBS '멋진 신세계' 캡처

사진 = SBS '멋진 신세계' 캡처

SBS '멋진 신세계'의 임지연과 허남준이 백년해로를 약속하자마자 절체절명의 이별 위기를 맞아 충격을 선사했다.지난 19일 밤 9시 50분 방송된 SBS '멋진 신세계'(연출 한태섭, 김현우/ 극본 강현주)13회에서는 자신이 십여 년 전 강단심과 영혼이 뒤바뀐 '진짜 신서리'라는 것을 자각한 신서리(임지연 분)가 차세계(허남준 분)와 행복을 찾는 모습이 그려진 가운데 차세계가 의문의 남자에게 피습을 당해 절체절명의 위기에 빠진 모습이 그려졌다.이날 방송은 차세계를 살리기 위해서 신서리가 조선으로 돌아가 대군 이현(허남준 분)을 구해야 한다는 것과 동시에 서리가 이 곳으로 돌아올 수 없다는 것이 밝혀져 충격을 선사하며 최종화까지 한치 앞도 모를 전개를 예고해 심장을 쫄깃하게 만들었다. 이에 '멋진 신세계' 13화 시청률은 최고 11.9%, 전국 10.7%로 마지막 1화를 남겨두고 또 다시 자체 최고 시청률을 경신하며 막을 수 없는 흥행 파워를 보여줬다. 또한 동시간대 1위 뿐만 아니라 한주간 방송된 전채널 미니드라마 1위 왕좌를 수성했으며 2049 시청률은 최고 3.83%까지 치솟으며 최종화를 앞두고도 뜨거운 인기를 증명했다.(닐슨코리아 기준)이날 방송은 신서리가 자신이 '진짜 신서리'라는 것을 자각하는 모습으로 시작됐다. 어린 시절 사고로 300년전 강단심과 영혼 체인지가 된 후 조선에서 강단심으로 살아왔다는 것을 깨달은 것. 신서리는 차세계에게 "차세계, 난 사는 게 좀 형벌 같았거든 헌데 신기한 건 말야 여기와서 난 좀 웃었던 것 같아 할머니도 만나고 너도 만나서 마음이 편했던 것 같아"라며 형벌 같던 인생에서 삶의 의미가 되어준 차세계와 외조모 남옥순(김해숙 분)을 향한 진심을 고백했다. 이어 신서리는 "차세계 우리 백년해로하자"라고 예상치 못한 프러포즈로 심장을 쿵 떨어지게 만들었다. 차세계는 "내가 너 어디도 안 보낼 거야"라고 말하며 신서리를 품에 꼭 안아 뭉클함을 자아냈다. 신서리는 "돌아갈 필요가 없어졌어 내가 있어야 할 곳으로 돌아왔거든"이라고 말해 안심케 했다.신서리와 차세계의 로맨스는 한층 달달해져 광대를 들썩이게 했다. 차세계는 신서리의 마지막 촬영 쫑파티에 소속사 대표로 참석해 ‘서리 기 세워주기’ 일환으로 사람들에게 선물공세를 해 웃음을 안겼다. 그런가 하면 신서리는 차세계에게 막말하는 고모들에게 야자수 이파리를 휘두르며 ‘차세계 수호천사’를 자처해 러블리한 매력을 뽐냈다. 서로가 서로의 든든한 방패막이가 되어준 신서리와 차세계의 모습이 절로 미소를 짓게 했다.특히 신서리는 차세계에게 다시 한번 사랑을 고백해 뭉클한 감동을 자아냈다. 신서리는 "널 생각하면 날아오를 것 같다가도 돌연 잃을까 두려워져 하루에도 수십번씩 가슴이 널을 뛰어 근데 싫지가 않아 이런 게 사랑일까?"라며 차세계와 아이컨택을 하며 고백한 것. 이어 조잘조잘대는 차세계에게 기습 입맞춤을 한 뒤 입막음 뽀뽀를 쏟아내는 신서리의 사랑스러움이 달달지수를 최고조로 상승케 했다.이 가운데 신서리의 외조모 남옥순의 알츠하이머 병세가 심해져 안타까움을 자아냈다. 남옥순은 잃어가는 기억 속에서도 차세계에게 신서리를 부탁했다. 그는 "무슨 일이 있어도 지켜줘야 한다"며 "먼저 죽어도 안돼"라고 거듭 당부하며 애틋한 미소를 지어 눈물을 왈칵 쏟게 만들었다. 이후 남옥순의 건강이 악화돼 결국 신서리와 애달픈 이별을 맞아 먹먹함을 높였다. 특히 신서리가 남옥순과의 즐거운 한때를 상상하며 남옥순과 마지막 인사를 나눠 그의 죽음을 더욱 가슴 아프게 만들었다.그런가 하면 차세계는 자신의 회사 비오제이를 빼앗고 차일그룹까지 차지한 최문도(장승조 분)에게 반격을 시작했다. 최문도가 차세계를 뒤흔든 방식대로 여론을 이용했고 최문도가 추진중인 핵심 사업인 리조트 건설에 제동을 걸며 최문도를 사면초가로 몰았다. 이에 더해 차일그룹 회장 차달수(윤주상 분)가 문도의 아들 차서준을 데려가자 최문도는 폭주했다. 차달수의 병실을 찾아간 그는 잠이든 차서준을 보며 본색을 드러냈다. 그는 "지금부터 벌어지는 일은 삼촌 책임이에요"라며 "감내하세요"라며 차달수에게 섬뜩한 협박을 해 긴장감을 자아냈다.한편 요녀의 별을 볼 수 있는 마지막 밤인 크리스마스 이브에 충격적인 일이 벌어졌다. 금보살(오민애 분)에게 도무녀 황씨(오민애 분)가 접신해 "자가 돌아오소서"라고 말해 무슨 일이 벌어질 것 같은 긴장감을 자아내 숨죽이게 만들었다. 이어 차세계가 의문의 남성에게 습격당해 피를 철철 흘리는 절체절명으로 강렬한 충격을 선사했다.무엇보다 13화 엔딩에서 오열하는 신서리 앞에 도무녀 황씨가 나타나 서리의 정인인 '세계'와 '현'의 생이 운명의 고리로 연결되어 있다고 전해 경악케 했다. 그는 "돌아가 대군을 구하옵소서”라면서 "작은 대가만 치르시면 될 일이지요"라고 말해 이목을 집중시켰다. 신서리가 치러야 할 대가는 바로 조선으로 간 서리가 21세기로 돌아올 수 없다는 것. 신서리와 차세계의 로맨스에 또 다시 먹구름이 드리워진 상황 속 최종화 예고에서 신서리가 차세계 살리기 위해 조선으로 향했다는 것과 숨도 못 쉴 만큼 오열하는 차세계의 모습이 공개돼 예측불허의 전개를 예감케 했다. 과연 신서리와 차세계가 운명의 고리를 끊어내고 자신들의 해피엔딩을 맞을 수 있을지 20일 밤 방송될 최종화에 대한 관심이 치솟는다.한편 SBS '멋진 신세계' 최종화가 20일 밤 9시 50분 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr