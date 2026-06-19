사진=최은경 유튜브

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방송인 최은경이 174cm 55kg 유지하는 '천연 위고비' 식단과 건강 관리 비결을 공개했다.19일 유튜브 채널 '최은경의 관리사무소'에는 '몸이 무겁다면? 불 없이 만드는 여름 클린식단'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 최은경은 "요즘 천연 위고비, 천연 마운자로 음식 이야기를 많이 하지 않냐"며 평소 즐겨 먹는 클린 식단을 소개했다.그는 "아침에 계란과 아보카도 오일, 올리브오일 등을 먹으면 포만감이 오래간다"며 "저녁까지 크게 배고프지 않아 자연스럽게 식사량 조절이 된다"고 말했다.최은경은 건강관리를 시작하게 된 계기도 털어놨다. 그는 "건강검진에서 콜레스테롤 수치가 높게 나왔는데 폐경 시기와 겹치면서 영향을 받은 것 같았다"며 "그때부터 꾸준히 관리해야겠다고 생각했다"고 밝혔다.이어 "약보다는 음식으로 관리하는 걸 좋아한다"며 올리브오일과 레몬을 함께 섭취하는 '올레샷'을 꾸준히 챙겨 먹고 있다고 전했다.최은경은 "염증 관리에도 도움이 되는 것 같고 아침 컨디션도 좋아지는 느낌"이라면서도 "며칠 먹는다고 달라지는 게 아니라 꾸준함이 중요하다"고 강조했다. 또 "결국 오래 하려면 편해야 한다"며 바쁜 날에도 쉽게 챙길 수 있는 식습관을 선호한다고 설명했다.그는 계란, 채소, 아보카도 등을 활용한 간단한 식단을 선보이며 "굶는 다이어트가 아니라 포만감을 유지하면서 건강하게 먹는 게 중요하다"고 말했다.평소 피부 고민도 언급했다. 최은경은 "메이크업을 오래 하고 있으면 피부가 갑자기 뒤집어질 때가 있다"며 "클린 식단을 챙겨 먹은 뒤 그런 주기가 줄어든 것 같다"고 밝혔다. 그러면서 "여행을 가거나 약속이 있으면 맛있는 것도 먹는다. 대신 하루 한 끼 정도는 깨끗하게 먹으려고 한다"며 현실적인 식습관을 털어놨다.최은경은 "천연 위고비 식단이라고 해서 특별한 음식은 아니다"라며 "건강하게 여름을 보내고 싶다면 한 끼 정도는 클린하게 먹어보길 추천한다"고 말했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr