사진=문지인 유튜브

사진=문지인 유튜브

사진=문지인 유튜브

사진=문지인 유튜브

사진=문지인 유튜브

사진=문지인 유튜브

사진=문지인 유튜브

개그맨 김기리와 배우 문지인 부부가 아들 얼굴을 처음 확인하고 놀라움을 감추지 못했다.19일 유튜브 채널 '지인의 지인'에는 '첫아들은 엄마 붕어빵이라던데'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 두 사람은 결혼기념일을 하루 앞두고 병원을 찾아 뱃속 아들 생명이의 입체초음파 검사를 진행했다.검사실에서 처음 공개된 생명이의 얼굴을 본 김기리는 "코가 왜 이렇게 납작하니?"라며 당황한 반응을 보였다.문지인은 "콧대가 너무 두껍다. 오빠랑 똑같다"고 말했고, 김기리는 "그냥 코 평수가 넓은 거지? 코가 좀 눌려 있는 것 같은데"라며 연신 얼굴을 들여다봤다.이어 "입술 라인도 비슷한 것 같다"고 말하자 문지인 역시 "옆모습은 진짜 예쁘다"고 거들었다.의사는 생명이의 초음파 사진을 보며 "아빠를 많이 닮았다"고 이야기했다. 이에 김기리는 자신의 얼굴과 너무 닮은 아들의 모습을 보며 "살짝 미안하다"고 농담해 웃음을 자아냈다.이후 AI로 구현한 생명이의 예상 얼굴도 공개됐다. 김기리는 "AI도 코가 이렇게 클 줄은 예상 못 한 것 같다"며 "눈은 여보 눈 같고 얼굴형은 여보 얼굴형"이라고 분석했다.문지인은 "코는 완전히 오빠 코"라고 말했고, 두 사람은 초음파 사진과 AI 예상 얼굴을 번갈아 보며 웃음을 터뜨렸다.특히 생명이의 얼굴은 옆모습까지 김기리를 쏙 빼닮은 모습으로 눈길을 끌었다. 김기리는 "이거 그냥 나 아니냐"며 놀라워했고, 문지인 역시 "정말 아빠를 많이 닮았다"고 공감했다.이후 두 사람은 윤보미와 라도의 결혼식에 참석했다. 결혼식 사회를 맡은 김기리는 하객으로 참석한 남보라와 만나 서로의 초음파 사진을 비교했다.하지만 남보라의 아이와 생명이의 초음파 사진이 예상 밖의 높은 싱크로율을 보였다. 이를 본 남보라는 "(김기리와) 닮은 거냐. 무슨 일이냐"고 놀라워했다. 김기리 역시 "형제라고 해도 믿겠다"며 웃었고, 문지인은 "왜 이렇게 둘이 똑같이 생겼냐"며 웃었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr