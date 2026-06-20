사진=문지인 인스타그램

사진=문지인 유튜브

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배우 문지인이 개그맨 김기리와 결혼 후 달라진 삶에 대해 이야기했다.19일 유튜브 채널 '지인의 지인'에는 '첫아들은 엄마 붕어빵이라던데'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김기리와 문지인은 결혼 2주년을 맞아 특별한 시간을 보냈다. 아침 식사 중 문지인은 "결혼 2주년이다. 나는 갖고 싶은 것도 없고 먹고 싶은 것도 없고 놀고 싶은 것도 없다"고 말했다. 이어 "무욕자가 된 것 같지 않냐"면서 "오빠랑 결혼하고 나서 욕심이 많이 없어진 것 같다"고 털어놨다.김기리는 "나는 어떤 것 같냐"고 물었고, 문지인은 "오빠는 하고 싶은 게 많다"고 답했다. 그는 "운동도 하고 싶어 하고, 여행도 가고 싶어 하고, 사람도 만나고 싶어 한다"고 설명했다.김기리는 "그건 소유욕은 아니지 않냐"고 말했고, 문지인은 "욕구가 많은 거다"라고 정정해 웃음을 안겼다.결혼 2주년을 맞아 김기리가 직접 준비한 특별한 이벤트도 공개됐다. 김기리는 호텔 식사를 예약하며 아내를 위한 시간을 마련했다. 문지인은 "오빠가 처음으로 호텔 식사를 예약했다"고 말하며 기대감을 드러냈다. 이는 윤보미-라도 결혼식으로 밝혀져 폭소를 유발했다.귀가 후 김기리는 꽃다발과 함께 직접 준비한 선물을 건넸다. 선물에는 두 사람의 결혼 서약과 함께 "오늘도 내일도 행복하자. 변치 않는 너라는 존재만으로 고마워"라는 문구가 담겨 있었다.문지인은 예상치 못한 선물에 놀라며 "언제 준비한 거냐"고 물었고, 김기리는 "결혼기념일이라 특별하게 준비했다"고 답했다. 또 김기리는 성경 구절을 인용하며 "내 평생 목숨 바쳐 사랑하겠다"고 진심을 전했다.문지인은 감동한 표정으로 남편의 마음을 받아들였고, 두 사람은 결혼 2주년을 함께 축하했다.최근 문지인은 발달장애가 있는 남동생의 가족력 때문에 태아의 취약 X 증후군 유전자 검사를 받는 과정을 공개했다. 검사 결과에 안도하는 모습을 보였지만, 일부 시청자들은 발달장애에 대한 부정적 인식을 조장하거나 유전 가능성에 대한 오해를 불러일으킬 수 있다고 지적했다. 이에 문지인은 "표현이 부족했다"며 사과했고, 정보를 공유하려는 의도였지만 설명이 충분하지 못했다며 앞으로 더 신중하겠다는 입장을 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr