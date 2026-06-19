사진=여에스더 유튜브

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의사 출신 방송인 홍혜걸이 결혼 33년 만에 솔직한 연애관을 털어놨다.19일 유튜브 채널 '여에스더의 에스더TV'에는 '완전 반했어... 여에스더 홍혜걸 부부 제주에서 근황 토크 (제주에 간 이유, 요즘 빠진 드라마)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 여에스더 홍혜걸 부부는 자연스럽게 연애와 결혼 생활에 대한 대화를 나눴다.홍혜걸은 "내 평생 후회가 있다면 누군가에게 푹 빠져 허우적거리면서 연애 감정을 즐겨보지 못한 것"이라고 고백해 놀라게 했다.그는 "첫사랑은 일방적으로 차였고, 이후 여에스더를 만났는데 내가 더 많이 베푸는 관계였던 것 같다"며 "집사람이 '가지 말아요', '나 사랑해줘요' 하면서 매달리는 연애를 경험해보지 못했다"고 말했다.이어 "결혼 33년 차에 처음 하는 이야기"라며 "그런 감정을 느껴보지 못한 건 조금 아쉽다"고 솔직한 속내를 털어놨다.이에 여에스더는 담담하게 웃으며 "원래 사랑은 그런 것"이라고 답했다. 그러면서 "사랑은 현실에 맞춰 하루하루 함께 만들어 가는 것"이라며 오랜 결혼 생활을 통해 쌓아온 부부의 관계를 설명했다.두 사람의 대화는 외모 이야기로도 이어졌다. 홍혜걸은 자신의 외모를 두고 "젊었을 때는 상위 10% 정도였는데 지금은 더 좋아졌다"며 너스레를 떨었다. 이어 "동년배 기준으로는 1% 안에 든다"고 자신감을 드러냈다.여에스더는 "예전에는 1%가 아니었다. 목도 가늘고 옷 입는 태도도 지금과 달랐다. 그 정도였으면 내가 푹 빠져서 좋아했을 거"라며 웃음을 터뜨렸다.반대로 홍혜걸은 여에스더를 향해 "예전에는 나의 50% 정도였는데 지금은 10% 안에는 드는 것 같다"고 농담했고, 여에스더 역시 "그 정도면 만족한다"고 받아치며 찰떡 호흡을 보였다.홍혜걸은 "우리 집사람이 나를 사랑한다는 건 안다"고 말했고, 여에스더 역시 남편의 과거와 현재를 모두 기억하며 웃음 섞인 반응을 보여 눈길을 끌었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr