'런닝맨'이 월드컵 특집 전지훈련을 떠난다. / 사진제공=SBS

'런닝맨'이 오랜만에 원팀으로 케미를 보여준다. / 사진제공=SBS

'런닝맨'이 월드컵 특집으로 전지훈련을 진행한다. 멤버들은 서로를 향한 거침없는 디스로 폭소를 유발한다.오는 21일 방송되는 SBS 예능 '런닝맨'에서는 멤버들의 좌충우돌 축구 전지훈련이 공개된다.멤버들은 축구 전지훈련과 여름맞이 단합MT를 겸해 오랜만에 원팀으로 뭉친다. 개성 넘치는 축구 유니폼을 입고 등장한 멤버들은 시작부터 "개발이 왜 손흥민 선수 유니폼을 입고 있냐", "저팔계 아니냐" 등 거침없는 디스를 주고받으며 티격태격한다. 송지효는 멤버들에게 "호나우지뉴를 닮았다"며 "쏭나우지뉴!"라는 말을 들어 웃음을 자아낸다.멤버들은 승부차기 미션 결과에 따라 각종 고된 훈련을 수행한다. 미션 시작과 동시에 등장한 의문의 골키퍼는 몸을 아끼지 않는 선방쇼를 펼치며 골문을 단단히 지켰고, 멤버들은 놀라운 승부욕으로 골문을 뚫기 위한 전략 회의에 돌입했다. 하지만 미션이 진행될수록 서로를 향한 원망과 책임 전가가 이어지며 분열 위기에 놓인다. 멤버들이 단합대회라는 이름에 걸맞게 팀워크를 발휘할 수 있을지 관심이 집중된다.'런닝맨'은 매주 일요일 오후 6시 10분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr