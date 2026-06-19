배우 고규필이 아빠가 된다. / 사진=텐아시아DB

에이민이 D라인을 공개했다. / 사진=에이민 SNS

배우 고규필이 가수 에이민과 결혼 3년 만에 아빠가 된다.19일 고규필 소속사 스프링이엔티는 "고규필, 에이민 부부가 아이를 가졌다"며 "현재 임신 4개월이며, 성별은 딸"이라고 밝혔다.고규필의 아내 에이민은 지난 18일 자신의 SNS를 통해 임신 소식을 전하기도 했다. 그는 "15WEEKS, 제법 나온 배"라는 짧은 글을 올렸다. 함께 공개한 사진을 통해 임산부 배지를 단 가방, 제법 볼록 나온 D라인의 배를 확인할 수 있다.고규필과 에이민은 장기 열애 끝에 2023년 11월 결혼식을 올리며 부부의 연을 맺었다.1982년생인 고규필은 1993년 영화 '키드캅'으로 데뷔했다. 드라마 '또 오해영', '열혈사제' 시리즈, '사랑의 불시착', '다 이루어질지니', 영화 '너의 결혼식', '정직한 후보', '방법: 재차의' 등 신스틸러로 활약해왔다. 특히 영화 '범죄도시3'에서 초롱이 역으로 큰 사랑을 받았다.1991년생인 가수 에이민은 2018년 앨범 'Hide and seek'으로 데뷔했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr