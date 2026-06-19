이지혜 / 사진 = 이지혜 유튜브 채널

그룹 샵 출신 이지혜가 때아닌 셋째 임신설에 입을 열었다.18일 유튜브 채널 '밉지 않은 관종언니'에는 '딘딘을 키운 위인 김판례 여사! 이지혜를 위한 전라도 30첩 반상 최초 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 이지혜는 가수 딘딘의 어머니를 만나 담소를 나눴다.이날 그는 "제가 딘딘과 절친이다. 결혼 전에 둘이 데이트도 했다. 방송도 같이 하고 그래서 어머니가 (딘딘을) 어떻게 키우셨는지도 너무 궁금하다"고 말문을 열었다. 이어 그는 "어머니가 30첩 반상으로 유명하시다. 저희 남편도 바쁜 시즌인데 밥을 먹으러 오겠다고 굳이 그러더라"고 덧붙였다.그러나 그는 푸짐한 한 상 차림을 고대하던 것도 잠시, 최근 체중 관리를 시작했다고 밝혔다. 이지혜는 "최근 충격받은 댓글들이 있어서 (체중에) 신경 쓰고 있다"며 "댓글에 난리가 났다. 셋째 임신했냐고. 댓글보고 기분이 많이 상했다"고 고백했다.그는 셋째 임신설에 "제가 약간 방심하면 배가 살짝 나온다. 보니까 뱃속에 독소가 있는 것 같다"며 "그래서 얼굴도 붓고 상태도 안 좋고 그렇다"고 해명해 웃음을 안겼다.앞서, 그의 남편 문재완은 비만 치료제 마운자로 투여 중인 근황을 전해 화제를 모은 바 있다. 그는 지난 5월 이지혜와 함께 유튜브에 출연해 투약 한 달 만에 확연히 들어간 뱃살과 선명해진 턱선을 자랑해 놀라움을 안겼다.한편, 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr