신지 / 사진 = 신지 SNS

그룹 코요태 신지가 몰라보게 앙상해진 비주얼을 공개했다.19일 신지는 자신의 SNS에 "오늘도 즐겁게 일하는 중"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 신지는 단발 웨이브 헤어와 오프숄더 원피스를 매치해 특유의 러블리한 매력을 자아냈다. 그는 날렵한 턱선과 또렷한 이목구비로 한층 더 물오른 미모를 자랑했다.특히, 그의 슬림해진 실루엣이 눈길을 끌었다. 사진 속 신지는 움푹 파인 쇄골 라인과 도드라진 어깨뼈를 자랑했다. 또한 그는 볼살 하나 없는 소멸 직전의 작은 얼굴로 한층 더 갸름해진 미모를 뽐냈다.해당 사진을 본 팬들은 "귀여운 요정 같아", "결혼하고 더 예뻐졌다" 등의 댓글을 남겼다.앞서, 신지는 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 결혼 후 급격한 체중 감량을 경험했다고 털어놓은 바 있다. 당시 그는 "결혼하고 살이 엄청 빠졌다. 몸이 안 좋아지면서 비정상적으로 많이 빠졌다"며 "내 키가 164cm인데 43까지도 갔다. 잘 먹는데도 그랬다"고 설명해 안타까움을 더했다.한편 신지는 지난 5월 가수 문원과 백년가약을 맺었다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr