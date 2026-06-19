윤서빈 / 사진=앤드벗 컴퍼니

윤서빈 / 사진=앤드벗 컴퍼니

배우 겸 가수 윤서빈이 '눈이 부시게' 첫 공연을 마쳤다.윤서빈은 지난 18일 음악극 '눈이 부시게'의 첫 무대에 올랐다. 이번 작품에서 주인공 '준하' 역을 맡은 윤서빈은 백암아트홀 무대를 장악했다. 동명의 인기 드라마를 원작으로 한 음악극 '눈이 부시게'는 시간을 둘러싼 특별한 설정을 바탕으로 가족과 사랑, 기억과 일상의 소중함을 무대만의 언어로 재해석한 작품이다.무대 위 윤서빈은 극 중 혜자의 삶에 가장 아름답고도 아픈 흔적을 남기는 인물인 '준하'로 변신했다. 그는 내면의 깊은 상처와 고독을 안고 살아가지만 혜자를 만나 비로소 가장 찬란한 시간과 마주하게 되는 캐릭터의 복잡다단한 서사를 연기했다.윤서빈은 첫 무대를 마친 소감을 전했다. 윤서빈은 "오래 준비해 온 저희 공연을 드디어 관객분들에게 보여드릴 수 있다는 게 믿기지 않는다"라며 "관객분들이 감동받으시는 걸 보고 제가 하고 있는 이 일이 얼마나 가치 있고 보람찬 일인지 다시 한번 느꼈다. 많은 분들이 오셔서 저희의 소중한 순간을 함께 즐겨주셨으면 하는 바람이다"라고 소감을 밝혔다.한편, 음악극 '눈이 부시게' 첫 공연을 마친 윤서빈은 송옥숙, 김선경, 임선애, 강세정, 신고은, 서준영 등 실력파 배우들이 함께 호흡을 맞춰 오는 7월 19일까지 관객들과 만난다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr