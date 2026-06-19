사진제공=아뮤즈엔터테인먼트

사진제공=아뮤즈엔터테인먼트

그룹 크로스진(CROSS GENE)의 멤버 신원호가 일본 라디오 공개 녹음을 진행한다.소속사 아뮤즈엔터테인먼트에 따르면 신원호는 오는 20일 일본 FM 요코하마의 'E★K radio' 공개 녹음에 참여한다. 앞서 신원호는 지난 2015년부터 'E★K radio' DJ를 맡아 약 10년간 일본 현지 청취자들과 만나왔다.신원호는 라디오 공개 녹음에 이어 다음 달 11일 타워레코드 시부야점에서 첫 번째 미니앨범 'ONE(원)' 발매 기념 팬사인회를 열고 현지 팬들과 만난다. 오랜만에 팬들과 직접 만나는 자리인 만큼 뜻깊은 시간이 될 것으로 기대를 모은다.신원호가 속한 크로스진은 최근 데뷔 14주년을 맞아 약 6년 만에 신보를 선보였다. 오랜 공백을 깨고 돌아온 이들이 앞으로 어떤 행보를 이어갈지 주목된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr