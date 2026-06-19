추성훈 / 사진=텐아시아 DB

/ 사진=ENA ‘더 스카웃’

방송인 추성훈이 참가자에게 지적한다.19일 오후 8시 방송되는 ENA 음악 프로젝트 'THE SCOUT : 다시 태어나는 별'(이하 '더 스카웃') 7회에서는 마스터 이승철-김재중-웬디-DAY6(데이식스) Young K(영케이)의 지도를 받아 성장해온 16인 뮤즈들의 '세미 파이널' 무대가 펼쳐진다.이날 MC 김성주는 "드디어 국민 스카우터 300명을 모시고 16개의 신곡으로 꾸며지는 '세미파이널'이다. 이어 김성주는 심사위원단 박소현-김태균-추성훈을 소개하고, 직후 각자의 개성과 색깔을 담은 뮤즈들의 신곡 무대가 공개된다.이번 '세미파이널'은 각 뮤즈의 무대가 끝날 때마다 심사위원 점수가 즉시 공개된다. 무대가 이어질수록 순위는 엎치락뒤치락 요동치고, 심사위원들은 "빠져나갈 수 없는 멜로 눈빛", "안아주고 싶었다", "지난 경연보다 확실히 목이 열렸다", "미친 듯이 연습하는 걸 봤다. 성장한 무대를 봐서 완벽했다" 등 다양한 심사평이 쏟아져 나온다. 특히 한 뮤즈의 무대 후, 추성훈은 "이 분 노래를 들으니 저도 노래가 하고 싶어졌다"며 진심 어린 반응을 보인다. 이어 또 다른 뮤즈가 눈물을 터뜨리자, 객석에서는 "울지 마!"라며 응원이 터져 나온다.반면 추성훈이 한 뮤즈의 재킷을 지적하자, 김태균이 돌연 "본인도 매번 그 재킷 입으면서!"라고 받아친다. 여기에 추성훈이 또 다른 뮤즈에게 "발라드인데 시계가 너무 반짝인다"고 하자, 이승철이 난감한 표정으로 "내가 골라준 건데..."라고 해 폭소를 자아낸다. 이에 김성주는 "노래는 애절하고 안타까운데 시계 보니까 '살만 하네?' 싶은 것"이라고 비유한다.16인 뮤즈의 무대가 모두 끝난 뒤에는, 심사위원 점수와 국민 스카우터 300명의 점수를 합산한 '세미파이널' 최종 순위가 공개된다. 순위가 발표될 때마다 이변이 속출하는 가운데, 김성주는 "이렇게 순위가 떨어지나요? 절반에도 못 미치는 점수"라고 놀라워하는가 하면, "지금 심사위원들도 당황하고 있다. 국민 스카우터 300명의 힘이 이렇게 크다"며 긴장감을 더한다. 나아가 한 뮤즈의 순위가 공개되자 "이걸 어떻게 받아들여야 할지"라며 놀라고, 이승철 역시 "이런 결과는 상상도 못했다"며 충격을 받는다.한편, ENA '더 스카웃'은 19일 오후 8시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr