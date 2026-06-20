배우 표지훈 / 사진제공=넷플릭스

배우 표지훈 / 사진제공=넷플릭스

가수 겸 배우 표지훈이 소속 그룹인 블락비로서의 활동 계획에 대해 언급했다.최근 서울 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '참교육'에 출연한 가수 겸 배우 표지훈과 만나 이야기를 나눴다.넷플릭스 시리즈 '참교육'(연출 홍종찬)은 피해자의 편에 서서 학교를 바로잡는 교권보호국의 거침없는 활약을 그린 드라마다. 진기주는 교권보호국의 천재 사무관 봉근대 역으로 분했다.표지훈은 그룹 블락비 활동에 대해서도 언급했다. 표지훈은 "해체는 아니다. 언젠가 다시 뭉칠 것"이라며 "멤버들끼리도 콘서트나 투어 등에 대해 이야기를 많이 나누고 있다. 팬분들이 듣고 싶어 하는 블락비의 노래를 들려드리기 위해 회의 중"이라고 밝혔다.이어 표지훈은 "블락비 활동을 자주 하지 못하다 보니 연기를 주로 하고 있지만, 원할 때마다 블락비의 모습도 보여드릴 수 있도록 방법을 고민하고 있다"고 덧붙였다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr