박규영 / 사진 = 박규영 SNS

배우 박규영이 건강미 넘치는 일상을 공개했다.19일 박규영은 사진의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 박규영은 시스루 가디건과 데님 팬츠를 매치한 올블랙룩을 입은 채 화이트 컬러의 미니 백으로 포인트를 더했다. 이날 그는 움푹 파인 쇄골 라인과 날렵한 턱선으로 가녀린 실루엣을 자랑했다.특히, 그의 선명한 11자 복근 라인이 눈길을 끌었다. 함께 공개된 다른 사진에서 박규영은 블랙 나시 톱과 그레이톤 오버핏 팬츠를 입고 스포티한 매력을 자아냈다. 그는 한껏 상기된 볼로 생기 넘치는 비주얼을 자랑했다. 사진 속 박규영은 고칼로리의 도넛을 먹으면서도 군살 하나 없는 탄탄한 몸매를 과시해 놀라움을 안겼다.한편, 박규영은 과거 한 유튜브 채널에 출연해 데뷔 후 15kg를 감량한 경험이 있다고 털어놨다. 평소 웨이트 트레이닝과 발레를 병행하며 꾸준한 자기 관리를 이어오고 있다는 그는 "원래도 말랐을 것 같다"는 말에 "학창시절에는 지금보다 15kg 정도 더 나갔다. 아무래도 데뷔 후에는 예쁘게 옷도 입고 싶고, 화면에 좀 더 명확하게 보이면 좋을 때가 있어서 다이어트를 했다"고 설명했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr