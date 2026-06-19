'오십프로'가 김상경의 스틸컷을 공개했다. / 사진제공=MBC '오십프로'

'오십프로'는 매주 금, 토 오후 9시 50분에 방송된다. / 사진제공=MBC '오십프로'

배우 김상경이 '오십프로'에서 신하균과의 맞대결에 가까워진다.19일 방송되는 MBC 드라마 '오십프로'는 한경욱(김상경 분)의 스틸컷을 공개했다. 공개된 사진 속 한경욱은 집무실에서 굳은 표정으로 여러 사진을 살펴보고 있다. 사진을 확인하는 그의 냉랭한 표정에서는 범상치 않은 기류가 감지된다. 과연 한경욱이 주목하고 있는 대상은 누구고 어떤 계획을 세우고 있는 것인지 궁금증을 높인다.이어진 스틸컷에서는 한경욱이 서 있는 장소가 정호명의 가게 오란반점으로 추정돼 눈길을 끈다. 과연 한경욱과 정호명의 대면이 성사되는 것인지 관심이 집중된다.지난 방송에서는 한경욱이 독단적으로 움직인 유인구(현봉식 분)를 손절하며 권력 재편에 나섰다. 또 김선중(강신일 분)을 압박해 시장 후보직 사퇴를 이끌어내며 강한 영향력을 과시했다. 그런 가운데 이번에는 직접 움직이기 시작한 한경욱의 행보가 새로운 변수로 떠오른다.정호명, 강범룡(허성태 분), 마공복(이학주 분), 강영애 검사(김신록 분)가 10년 전 사건의 진실에 한 발짝씩 다가서며 한경욱을 향한 반격에 박차를 가하고 있다. 한경욱의 행보가 이들의 계획에 어떤 변수로 작용할지 또 정호명과 맞대면이 성사될지 관심이 집중된다.'오십프로'는 매주 금, 토 오후 9시 50분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr