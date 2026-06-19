연극 '꽃, 별이 지나'로 관객들과 만나고 있는 배우 고보결이 팬들에게 퇴근길 인사를 진행하지 않겠다며 양해를 구했다.
고보결은 지난 18일 자신의 인스타그램 스토리에 "항상 공연을 찾아주시고 응원해 주셔서 감사하다"며 장문의 글을 게재했다. 고보결은 "혹시라도 공연 후 퇴근길 인사를 기다리실 분들이 계실 것 같아 미리 말씀드린다"면서 "이 부분에 대해 많이 고민한 끝에 이번 시즌에는 퇴근길 인사를 따로 진행하지 않으려고 한다"고 밝혔다. 그 이유에 대해 고보결은 "더 좋은 공연을 보여드리고, 미호로서 공연에 집중하기 위해서"라고 설명했다. 그러면서 "대신 마지막 공연 날에 짧게나마 인사를 드리려고 한다"며 "늘 따뜻한 응원 보내주셔서 감사하다"고 전했다.
고보결은 1988년생으로 올해 만 38세다. 2013년 단편영화로 데뷔했으며 지난해 드라마 '경도를 기다리며'에 특별 출연했다.
이하 고보결 SNS 전문
안녕하세요 :)
항상 공연을 찾아주시고 응원해 주셔서 진심으로 감사드립니다.
혹시라도 공연후 퇴근길 인사를 기다리실 분들이 계실 것 같아 미리 말씀드립니다.
이 부분에 대해 많은 고민 끝에, 더 좋은 공연을 보여드리고 미호로서 공연에 더욱 집중하기 위해 이번 시즌에는 공연 후 퇴근길 인사를 따로 진행 하지 않으려고 합니다.
대신 막공날에 짧게나마 인사드리려고 합니다.
늘 따뜻한 응원 보내주셔서 진심으로 감사드리며. 공연장에서 좋은 모습으로 만나겠습니다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
고보결은 지난 18일 자신의 인스타그램 스토리에 "항상 공연을 찾아주시고 응원해 주셔서 감사하다"며 장문의 글을 게재했다. 고보결은 "혹시라도 공연 후 퇴근길 인사를 기다리실 분들이 계실 것 같아 미리 말씀드린다"면서 "이 부분에 대해 많이 고민한 끝에 이번 시즌에는 퇴근길 인사를 따로 진행하지 않으려고 한다"고 밝혔다. 그 이유에 대해 고보결은 "더 좋은 공연을 보여드리고, 미호로서 공연에 집중하기 위해서"라고 설명했다. 그러면서 "대신 마지막 공연 날에 짧게나마 인사를 드리려고 한다"며 "늘 따뜻한 응원 보내주셔서 감사하다"고 전했다.
고보결은 1988년생으로 올해 만 38세다. 2013년 단편영화로 데뷔했으며 지난해 드라마 '경도를 기다리며'에 특별 출연했다.
이하 고보결 SNS 전문
안녕하세요 :)
항상 공연을 찾아주시고 응원해 주셔서 진심으로 감사드립니다.
혹시라도 공연후 퇴근길 인사를 기다리실 분들이 계실 것 같아 미리 말씀드립니다.
이 부분에 대해 많은 고민 끝에, 더 좋은 공연을 보여드리고 미호로서 공연에 더욱 집중하기 위해 이번 시즌에는 공연 후 퇴근길 인사를 따로 진행 하지 않으려고 합니다.
대신 막공날에 짧게나마 인사드리려고 합니다.
늘 따뜻한 응원 보내주셔서 진심으로 감사드리며. 공연장에서 좋은 모습으로 만나겠습니다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
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