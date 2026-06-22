배우 허남준은 '멋진 신세계'에서 임지연과 호흡을 맞췄다. / 사진제공=SBS '멋진 신세계'

배우 허남준이 함께 호흡을 맞춘 임지연을 극찬했다.SBS 금토드라마 '멋진 신세계' 종영을 맞아 지난 18일 서울 청담동의 한 카페에서 허남준을 만났다. 허남준은 극 중 악질 재벌 차세계 역을 맡았다. 차세계는 신서리(임지연 분)를 만나 진정한 사랑을 깨닫고 변화하는 인물이다.허남준은 임지연에게 많은 도움을 받았다고 털어놨다. 그는 "9화 엔딩이 감정 신이었는데, 저는 연기를 해내는 것에만 급급했다"며 "그때 임지연 선배가 '신서리가 울면서 마구 때리면 네가 손을 붙잡고 나를 응시해라'고 조언해 주셨다. 차세계를 어떻게 표현하면 더 매력적으로 보일 수 있을지 함께 고민해 줘서 감사했다"고 설명했다. 이어 "촬영장에서 NG 한 번을 안 내시더라. 그런 모습을 보고 많이 배웠고, 좋은 긴장감을 느꼈다"고 덧붙였다.최근 넷플릭스 '참교육'으로 화제를 모으고 있는 배우 김무열과의 인연도 언급했다. 앞서 허남준은 여러 차례 롤모델로 김무열을 꼽아왔으며, '스위트홈 3'에서 호흡을 맞추기도 했다. 그는 "촬영하다가 고민이 생기면 종종 선배님께 전화를 드렸다. 어린 마음에 선배님께 기대고 싶었던 것 같다"고 말했다. 이어 "드라마가 잘 된 뒤에도 서로 축하 인사를 나눴다. '저한테도 이런 날이 오네요'라고 문자를 보냈었는데 그 이야기를 다른 인터뷰에서 말씀하셨더라"며 "곧 만나서 밥 한 번 먹기로 했다"고 웃었다.'멋진 신세계'는 희대의 조선 악녀 영혼이 씐 무명배우 신서리와 자본주의가 낳은 괴물이라 불리는 재벌 차세계의 이야기를 그린 로맨스 코미디 드라마다. 신선한 설정과 개성 강한 캐릭터, 배우들의 호연에 힙입어 작품성과 흥행성을 모두 잡았다는 평가를 받았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr