배우 표지훈 / 사진제공=넷플릭스

P.O / Netflix 'Teach You A Lesson'

가수 겸 배우 표지훈이 '참교육'에 출연한 소감을 전했다.최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '참교육'에 출연한 가수 겸 배우 표지훈과 만나 이야기를 나눴다.넷플릭스 시리즈 '참교육'(연출 홍종찬)은 피해자의 편에 서서 학교를 바로잡는 교권보호국의 거침없는 활약을 그린 드라마다. 진기주는 교권보호국의 천재 사무관 봉근대 역으로 분했다.'참교육'은 공개 전부터 원작 웹툰을 둘러싼 각종 논란으로 우려의 시선을 받았다. 원작 일부 에피소드에 학교폭력 가해 학생을 향한 체벌과 물리적 응징, 여성과 소수자 혐오 표현, 가짜 성폭력 무고 설정 등이 등장하면서 폭력 미화와 혐오 재생산 가능성을 지적하는 목소리가 제기됐다. 이에 드라마화 과정에서 해당 설정들이 어떻게 각색될지에도 관심이 쏠렸다.이러한 우려에 대해 표지훈은 "대중분들이 걱정하시는 논란이 되는 부분은 제가 읽었던 대본에는 들어가 있지 않았다"고 말했다. 이어 "편집본을 보고 나서는 이 정도면 시청자분들이 불편하지 않게 보실 수 있지 않을까 싶었다"며 "우려했던 분들도 작품을 보면 잘 상쇄됐고 설득력이 있다고 느끼실 수 있겠다고 생각했다"고 밝혔다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr