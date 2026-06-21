배우 이기택이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'봉주르빵집' 김란주 작가를 만나 인터뷰를 진행했다. / 사진제공=쿠팡플레이

'봉주르빵집'에서 활약 중인 이기택 / 사진제공=쿠팡플레이

쿠팡플레이 예능 '봉주르빵집' 제작진이 배우 이기택을 섭외한 이유를 밝혔다.최근 서울 삼청동의 한 카페에서 '봉주르빵집'의 박근형 PD, 김란주 작가와 만나 다양한 이야기를 나눴다.'봉주르빵집'은 조용한 시골 마을에 문을 연 국내 최초 '시니어 디저트 카페'를 배경으로 인생의 맛을 아는 어르신들과 행복의 맛을 아는 빵집 식구들이 달콤한 위로와 온기를 나누는 힐링 예능이다. 차승원·이기택이 셰프팀, 김희애·김선호가 홀팀을 맡아 고창의 한 마을에서 직접 빵집을 운영한다.김란주 작가는 캐스팅 비하인드에 대해 "먼저 셰프팀과 홀팀이라는 역할을 정한 뒤 가장 잘 어울리는 분들을 떠올렸다. 셰프 역할이 가장 중요했기 때문에 가장 먼저 차승원이 생각났다. 집요하고 끈기 있게 해낼 수 있는 분이라고 생각했다"고 말했다.이어 김 작가는 "김희애는 시골에서 모두가 알 법한 친근한 이미지여서 섭외했다. 김선호는 '1박 2일' 스태프들에게 이야기를 많이 들었는데 다들 좋은 사람이라고 하더라. 직접 인연은 없었지만 기획안을 전달드렸다"고 덧붙였다.이기택에 대해서는 업계 관계자들의 추천을 받았다고 밝혔다. 김 작가는 "주변에서 추천을 많이 받았다. 드라마 업계에서도 주목하기 시작한 배우였는데, 알고보니 차승원과 모델 시절부터 오랜 인연이 있더라. 좋은 사람이라는 이야기를 들어서 섭외하게 됐다"고 설명했다.한편 이기택은 최근 '봉주르빵집'과 KBS2 '1박 2일 시즌4'를 통해 예능 활동 영역을 넓히고 있다. 앞서 이기택의 '1박 2일' 합류 소식이 발표됐을 당시, 대중적 인지도가 높지 않았던 그의 합류에 대중의 이목이 쏠렸다.'봉주르 빵집'은 매주 금요일 오후 4시 쿠팡플레이를 통해 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr