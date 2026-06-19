이상화가 광화문 거리로 나와 대한민국 축구 국가대표팀 경기를 응원하고 있다. / 사진=이상화 SNS

전 스피드 스케이트 선수 이상화가 축구 국가대표팀을 응원했다.이상화는 19일 자신의 인스타그램 스토리에 "대한민국 파이팅!!"이라는 짧은 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 이상화가 광화문 광장에 등장한 모습. 붉은색 유니폼에 응원 도구까지 챙겨 나온 그는 열띤 응원을 펼쳤다. 그러나 이날 경기는 1대 0으로 패하면서 이상화는 승리 요정 등극에 실패했다.우리나라 축구 국가대표팀(감독 홍명보)은 19일 오전 10시(한국시간) 멕시코 에스타디오 과달라하라에서 열린 북중미 월드컵에서 멕시코와 A조 조별리그 2차전을 치뤘다. 대표팀은 오는 25일 같은 시간 남아공과 조별리그 3차전을 치룬다.한편 이상화는 2019년 가수 강남과 결혼했다. 슬하에 자녀는 없다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr