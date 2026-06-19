에픽하이 타블로가 축구 경기 징크스를 고백한다. /사진제공=MBC

에픽하이 타블로가 축구 경기 징크스를 고백한다. /사진제공=MBC

에픽하이 타블로가 축구 경기 징크스를 고백한다.19일 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 대한민국 축구 대표팀을 응원하는 ‘축구 박사’ 코드쿤스트와 에픽하이(타블로, 미쓰라, 투컷)의 모습이 공개된다.공개된 사진 속에는 코드쿤스트와 에픽하이가 ‘붉은 악마’로 변신해 대한민국 축구 대표팀을 위해 펼친 응원전 현장이 담겼다. 코드쿤스트는 “제 가능성을 처음 알아봐 준 구원자”라며 에픽하이와의 남다른 인연을 공개한다. 앞서 코드쿤스트의 현재 작업실도 원래 에픽하이의 작업실이었다고 밝힌 바 있다.이들은 치킨을 앞에 두고 경건한 마음으로 체코전 경기를 응원한다. 이때 타블로가 “내가 화장실 갈 때 꼭 골 넣는다”라며 자신만의 축구 경기 징크스를 고백해 이목을 집중시킨다. 코드쿤스트와 에픽하이는 각자가 생각하는 경기 결과도 예측한다.코드쿤스트와 에픽하이는 열정적인 응원을 펼친다. 모두가 손꼽아 기다리던 순간, 화장실을 다녀온 타블로를 다시 화장실로 쫓아내며 “화장실 열쇠로 잠가!”라고 외치는 상황이 펼쳐진다.코드쿤스트는 ‘문어 코선생’에 등극하며 ‘축구 박사’의 자부심을 드러낸다고 해 관심이 모인다.한편, 대한민국은 1차전 체코와의 대결에서는 2대 1로 역전승을 기록했다. 이후 19일 열린 2차전 멕시코와의 경기에서는 0대 1로 패배했다. 이제 따라 조 1위의 꿈은 물 건너가게 됐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr