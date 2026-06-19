배우 지예은이 댄서 바타와의 열애를 공식 인정했다. /사진=텐아시아DB

지예은, 기안84 / 사진 = 농협은행 공식 유튜브 채널

배우 지예은이 댄서 바타와의 공개 열애를 언급했다.17일 농협은행 공식 유튜브 채널에는 '너, 내 조수가 돼라! 지예은 (강제) 소환'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 지예은은 웹툰 작가 출신 방송인 기안84와 함께 카드 디자인 콘텐츠를 진행하며 유쾌한 케미를 선보였다.이날 기안84는 지예은을 만나 근황을 물었다. 지예은은 "어제 (공개 열애) 기사가 났더라"고 말문을 연 기안84에 "맞다. 응원해주시면 감사하겠다"라고 답하며 수줍게 미소를 지었다. 이어 그는 "저도 33살인데 연애는 해야 하지 않겠냐"고 유쾌함을 더해 현장을 초토화시켰다.이후 지예은은 연애 토크를 이어가려는 기안84에 "그림 그린다고 해서 왔는데 연애 얘기하는 거냐"고 너스레를 떨었다. 이에 기안84는 "어떻게 그림 이야기만 하겠냐"며 "교회에서 만났으니까 잘하면 또 이제"라고 농담했다. 그러자 지예은은 "왜 이런 이야기를 하냐"며 황급히 주제를 돌리는 모습으로 또 한 번 웃음을 안겼다.앞서 지예은은 공개 열애 이후 여러 차례 방송을 통해 연인 바타를 언급한 바 있다. 그는 지난 5월 유튜브 채널 '뜬뜬' 출연 당시에도 "저는 (바타를) 자기라고 부른다. 상대는 저를 강아듸라고 부른다"고 밝혀 각별한 애정을 과시했다.한편, 지예은은 지난 4월 댄스 크루 위댐보이즈의 리더이자 안무가 바타와의 열애를 공식 인정했다. 두 사람은 1994년생 동갑내기로 교회 모임을 통해 인연을 맺은 것으로 알려졌다. 당시 소속사는 "동료로 지내오던 두 사람이 서로 좋은 감정을 갖고 만나고 있다"며 "따뜻한 시선으로 응원해 주시길 부탁드린다"고 입장을 전했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr