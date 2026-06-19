개그우먼 김영희가 공식 행사에 참석한 모습이다. / 사진=텐아시아 DB

배우 한고은이 무정자증 사실을 숨긴 채 결혼한 남편의 사연을 듣고 일침을 가했다. / 사진='고은언니 한고은' 유튜브 영상 캡처

개그우먼 김영희가 남편이 무정자증인 사실을 모르고 결혼했다는 사연을 듣고 경악했다.지난 18일 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에는 '연애 100일만에 초고속 결혼한 한고은의 솔직과감한 연애고민 상담 (말자쇼, 사연리뷰)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 배우 한고은과 김영희가 고민 상담을 진행하는 모습이 담겼다.먼저 한 사연자는 "연애 100일 만에 남자친구가 가발을 벗고 탈모 사실을 고백했다"며 관계를 이어가야 할지 고민이라고 털어놨다. 이에 두 사람은 "계속 만난다"는 의견을 내놨다. 특히 김영희는 "100일 만에 고백한 것은 상대를 진심으로 생각해서 모든 걸 솔직하게 털어놓은 것"이라며 남자친구의 진정성을 높게 평가했다.반면 뒤이어 공개된 사연에는 상반된 반응을 보였다. 사연자는 남편이 무정자증이라는 사실을 숨긴 채 결혼했으며, 자신은 이를 모른 채 임신을 위해 노력해왔다고 밝혔다. 뒤늦게 진실을 알고 배신감을 느끼고 있다는 것.이를 들은 한고은은 "저라면 이혼하겠다. 이건 속인 것도 물론이거니와 임신을 위해 애쓰는 아내의 모습을 보고도 방관한 거다"며 남편의 태도를 강하게 비판했다. 김영희 역시 "배신감이 너무 컸을 것 같다. 결혼 생활을 이어가기 어려울 것 같다"고 조언했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr