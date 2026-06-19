'닥터 섬보이' 비하인드 컷이 공개됐다. / 사진제공=KT스튜디오지니

'닥터 섬보이' 비하인드 컷이 공개됐다. / 사진제공=KT스튜디오지니

'닥터 섬보이'가 3주 연속 5%대 시청률을 기록하고 있다.ENA 월화드라마 '닥터 섬보이'가 꾸준히 5%대 시청률을 유지하고 있는 가운데, 19일 주연 배우 이재욱, 신예은, 홍민기, 이수경, 김윤우의 미공개 비하인드 사진이 공개됐다.사진에는 진지하게 모니터링에 임하는 이재욱의 모습이 담겼다. 그는 작은 감정선 하나까지 놓치지 않으려는 집중력으로 완성도 높은 장면을 만들어냈다. 밝은 에너지로 현장 분위기를 이끄는 신예은의 모습도 눈길을 끈다.또한 도지의와 육하리의 로맨스를 담은 미공개 컷은 설렘을 더한다. 상처가 들킬까 육하리의 호의마저 밀어내던 도지의는 두려웠던 바다를 건널 만큼 그녀를 믿기로 결심했고, 줄 이어폰을 함께 나눠 낀 장면은 두 사람의 가까워진 마음을 보여줬다.서로의 진심을 확인한 입맞춤 역시 깊은 여운을 남겼다. 미공개 사진 속 애틋한 눈빛은 그날의 설렘을 다시 떠올리게 하는 가운데, 예기치 못한 변수로 헤어지게 된 두 사람의 로맨스가 어떤 결말을 맞을지 관심이 쏠린다.'닥터 섬보이'는 매주 월, 화요일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr