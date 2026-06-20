남궁민, 이설 부부가 오열한다./사진제공=KBS

남궁민, 이설 부부가 오열한다./사진제공=KBS

남궁민과 이설의 동반 오열이 비극의 시작을 암시한다.오는 7월 4일 오후 9시 20분 첫 방송되는 KBS2 새 토일 미니시리즈 ‘결혼의 완성’은 이혼 직전 납치된 아내를 구하기 위해 범죄자와 극한 사투를 벌이게 된 한 남자의 이야기를 담는다.‘결혼의 완성’에서 남궁민은 아내에게 이혼을 말한 다음 날, 아내가 납치되는 충격적인 사건에 휘말린 신경외과 전문의 강태주 역을, 이설은 갑작스럽게 노만희(김대명 분)에게 납치당하는 강태주의 아내 고세윤 역을 맡았다.이날 공개된 사진 속에는 남궁민과 이설이 병원 복도에서 감당하기 힘든 절망에 휩싸인 채 절규를 터트리는 모습이 담겼다. 이설 분은 수술복 차림의 강태주를 부여잡고 그대로 무너져버리고, 강태주는 고세윤에게 붙들린 상태에서 오열하면서도 무너지지 않으려고 안간힘을 쓰는 모습이다.고세윤은 믿기 힘든 현실에 충격을 감당하지 못한 채 울부짖으며 그대로 바닥에 쓰러진다.강태주는 바닥에 엎드려 통곡하는 고세윤을 겨우 붙들며 위로하려 하지만, 고세윤은 얼굴조차 들지 못하고 큰 소리로 흐느낀다. 강태주와 고세윤 부부에게 닥친 불길한 사건은 무엇일지 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr