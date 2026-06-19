배우 김무열의 팔로워 수가 100만을 돌파했다. / 사진=텐아시아DB

'참교육' 메인 포스터가 공개됐다. / 사진제공=넷플릭스

배우 김무열이 넷플릭스 시리즈 '참교육'으로 폭발적인 인기를 얻고 있다.19일 오전 기준 김무열의 SNS 팔로워수는 약 114만 9000명이다. 작품 공개 전 20만 명 수준이던 팔로워 수는 2주 만에 5배 이상 늘어나 100만 명을 넘어섰다.이러한 인기는 '참교육'의 흥행과 맞물려 있다. 지난 5일 공개된 '참교육'은 오늘 대한민국의 TOP 10 시리즈 순위 1위를 차지한 데 이어, 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어권 쇼 1위, 플릭스패트롤 넷플릭스 글로벌 TV쇼 부문 1위에 올랐다.'참교육'은 학교를 바로잡기 위해 나선 교권보호국의 활약을 그린 작품이다. 극 중 김무열은 교권보호국 감독관 나화진 역을 맡아 강렬한 인상을 남겼다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr