배우 한고은이 유튜브를 통해 고민 상담 콘텐츠를 진행했다. / 사진=텐아시아 DB

한고은, 김영희가 결혼을 앞둔 6년 차 커플의 사연을 듣고 경악했다. / 사진='고은언니 한고은' 유튜브 영상 캡처

배우 한고은이 황당한 경제 조건을 내건 예비 신랑 사연에 일침을 가했다.지난 18일 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에는 '연애 100일만에 초고속 결혼한 한고은의 솔직과감한 연애고민 상담 (말자쇼, 사연리뷰)'라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에는 개그맨 김영희가 게스트로 출연해 한고은과 함께 고민 상담 콘텐츠를 진행했다. 다양한 사연이 소개된 가운데, 결혼을 앞둔 6년 차 커플의 고민이 눈길을 끌었다. 사연자는 "남자친구가 결혼을 하자더니 안정적인 가정을 꾸리는 방법이라며 엑셀 파일을 보내왔다"고 털어놨다.엑셀 파일의 내용은 충격적이었다. 예비 신랑은 생활비 항목을 세세하게 나누며 "위생용품(생리대)은 여자가 쓰는 것이니 네가 사고, 나는 고기를 안 먹으니 고기 사는 비용도 네가 내라"는 계산적인 태도를 보인 것.이를 듣고 분노한 한고은은 예비 신랑에게 일침을 가했다. 그는 "결혼에 대한 생각 자체가 잘못된 사람인 것 같다. 이럴 거면 결혼이 아니라 룸메이트를 찾아야 된다"며 "6년 연애를 왜 한 거냐"고 말했다. 이어 "결혼을 다시 한번 생각해 보는 게 좋을 것 같다"며 단호하게 조언했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr