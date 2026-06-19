배우 박하나가 요리에 집중하고 있다. / 사진=박하나 SNS

배우 박하나가 능숙한 요리 실력을 뽐냈다.박하나는 지난 18일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 하나의 영상을 공유했다.공유된 영상 속에는 박하나가 셰프로 보이는 인물 옆에서 요리에 집중하고 있는 모습. 특히 결혼 1년 만에 요리에 능숙한 면모를 보여 눈길을 끌었다. 지인 역시 "전문 요리사 바이브"라며 칭찬했다.한편 박하나는 1살 연상의 김태술 농구 감독과 지난해 6월 결혼했다. 박하나는 현재 2세를 가지기 위해 시험관 시술 근황을 공유하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr