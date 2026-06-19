이준 / 사진=텐아시아 DB

Lee Joon / workman

가수 겸 배우 이준이 독한 각오로 로프공 체험에 나선다.스튜디오 룰루랄라는 19일 오후 6시 유튜브 채널 '워크맨-Workman'을 통해 이준의 로프공 아르바이트 체험기를 담은 '워크맨' 시즌3 새 에피소드를 공개한다.이준은 이번 에피소드에서 아파트 외벽 보수 작업을 담당하는 로프공 체험에 나선다. 평소 방송 프로그램 등에서 고소공포증이 있다고 밝힌 이준은 "나 같은 사람도 가능하다는 걸 보여주고 싶다"라며 체험에 임한다.실제 이준은 로프공 체험을 위해 지난 4월 건설업 기초 안전보건교육을 이수하는 등 사전 준비를 완료했다. 단순한 직업 체험을 넘어 이준은 안전 수칙 등을 직접 익히며 진정성 있는 자세로 촬영에 임했다고 한다.그러나 수십 미터 높이의 건물에 오른 이준은 극도의 긴장감에 휩싸인다. 이준은 쉽지 않은 도전에 '멘붕'에 빠진 것도 잠시 초집중 모드에 돌입, 끝까지 포기하지 않고 반복해 하강 시도에 나서며 두려움을 극복하는 의지를 보여준다고 한다.이처럼 이준은 '워크맨' 시즌3를 통해 태양광 모듈 제작, 부동산 중개보조원, 쇼호스트, 동물병원 보조, 슈퍼카 딜러, 호텔 객실 청소, 치어리더, 생수 배달, 충주시 유튜브팀 등 다양한 직업 체험을 해왔다.'워크맨' 시즌3 로프공 편은 19일 오후 6시 유튜브 채널 '워크맨-Workman'을 통해 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr