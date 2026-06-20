덱스가 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

덱스가 유튜브 활동 중단을 선언했다. / 사진=덱스101

방송인 덱스가 7년 만에 유튜브 활동을 중단한다.지난 18일 구독자 116만 명을 보유한 유튜브 채널 '덱스101'에는 '7년 유튜브 여정의 쉼표를 찍겠습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 덱스는 영상에서 유튜브 활동 중단 계획을 밝혔다. 그는 "원래 이맘때쯤 한번 스톱을 해볼까 생각했다. 작년부터 이 직업과 미래에 대해 고민해 왔다"라며 말문을 열었다. 덱스는 "우리 나이쯤 되면 진짜 선택과 집중을 해야 한다. 미미미누는 자신만의 카테고리에서 정점을 향해 가고 있고, 권성준 셰프도 본업과 방송을 모두 잘하고 있는데 나는 예능도 하고 유튜브도 하고 여러 분야에 발을 걸치고 있지만 정작 어느 분야가 가장 강점인지 스스로도 애매하게 느껴졌다"고 털어놨다평소 자신이 나아가야 할 방향에 대해 고민이 많았다고. 덱스는 "지금도 유튜브가 너무 재미있고 오히려 최근이 가장 즐거운 시기라고 생각한다. 하지만 더 늦기 전에 내가 가장 잘할 수 있는 것이 무엇인지, 앞으로 어떤 방향으로 가야 할지 고민할 시간이 필요했다"고 말했다.그러면서 "질질 끌기보다는 확실하게 결정을 내리고 그 기점으로 더 나아가고 싶었다. 너무 확고한 이유가 있어서 결정이 어렵지는 않았다. 이번 휴식이 팬들을 외면하기 위한 결정이 아니라 오히려 더 좋은 모습으로 돌아오기 위한 준비 과정"이라고 덧붙였다.덱스는 넷플릭스 '솔로지옥2'를 통해 얼굴을 알린 뒤 '피의 게임2', '태어난 김에 세계일주', '언니네 산지직송' 등 다양한 예능에서 활약해왔다. 최근에는 ENA 드라마 '아이쇼핑'에 출연하며 배우로도 활동 중이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr