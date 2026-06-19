류이서가 소개팅 상대의 베스트 패션, 워스트 패션을 꼽아봤다. / 사진=류이서 유튜브 캡처

류이서가 소개팅 상대의 베스트 패션, 워스트 패션을 꼽아봤다. / 사진=류이서 유튜브 캡처

류이서가 소개팅남의 베스트 패션, 워스트 패션을 꼽아봤다. 그러면서 전진의 못말리는 추리닝 사랑을 언급했다.18일 유튜브 채널 '내사랑 류이서'에는 '첫만남에 전진이 결혼까지 생각했다는 성공률 100% 류이서 레전드 꾸안꾸 메이크업'이라는 영상이 게시됐다.류이서는 소개팅남의 베스트 패션, 워스트 패션을 꼽아봤다. 그는 "베스트 패션은 다 비슷할 것 같다. 면바지에 셔츠, 깔끔한 로퍼"라고 말했다. 이에 전진은 "로퍼?"라며 깜짝 놀랐다. 이어 "남자들은 로퍼 신으면 제대로 멋 부린 느낌이다"라며 의외라는 반응을 보였다. 류이서는 "남자들은 그렇구나, 여자들이 봤을 때는 깔끔한 느낌이다"라고 말했다.전진은 "일부러 추리닝 같은 걸 입고 나간다. (추리닝 입었는데도) 나를 괜찮게 본다면"이라고 말했다. 옆에서 듣던 PD가 "최악을 보여주고?"라고 하자, 전진은 "맞다. 그런 느낌"이라고 맞장구쳤다. 그러면서 "그렇다고 너무 최악은 아니다. 완전 편하게 가는 거다. 나 자신을 보고 좋아해 주는 느낌이 있으면 다음부터 확 변신한다"라고 설명했다. 전진의 후줄근한 패션에 류이서는 "그래서 계속 추리닝 입고 나왔나 보다. 몇 번째냐. 계속 추리닝 입었다"고 불만을 토로했다.워스트 패션에 대해서는 "너무 딱 붙는 셔츠, 스키니에 발목 보이는 게 싫다. (핏 되는 게) 싫다"라고 말했다. 강동원이면 어떠냐는 물음에는 "강동원이면 뭐"라고 고개를 끄덕이자 웃음을 터트렸다. 그러면서 "누가 입느냐가 중요한가보다"고 이야기했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr