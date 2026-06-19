류이서가 소개팅룩 추천에 나섰다. / 사진=류이서 유튜브 캡처

전진이 류이서의 소개팅 경험담에 은근히 질투를 표했다. / 사진=류이서 유튜브 캡처

전진 아내 류이서가 소개팅룩 추천에 나섰다. 소개팅 경험담 언급에 전진은 은근히 질투심을 표했다.18일 유튜브 채널 '내사랑 류이서'에는 '첫만남에 전진이 결혼까지 생각했다는 성공률 100% 류이서 레전드 꾸안꾸 메이크업'이라는 영상이 공개됐다.류이서는 화이트 셔츠에 청바지를 입고 등장했다. 전진은 "오늘 왜 이렇게 화사하게 입고 오셨냐"고 물었다. 류이서는 "오늘 소개팅 메이크업을 보여드리려고 한다. 소개팅룩으로 입고 왔다"고 답했다.전진은 "소개팅 많이 해봤냐"고 물었다. 류이서는 살짝 머뭇거리며 "좀 많이 해봤다"고 말했다. 전진은 "아, 많이 해봤다고 전에 말씀해주셨잖나. 네, 깜짝 놀랐다"라며 은근히 서운한 기색을 내비쳤다.전진은 "PD 중 한 분이 곧 있으면 소개팅을 나간다더라"고 말했다. 류이서가 "우와, 좋겠다"라고 감탄하자, 전진은 "좋겠다고요?"라며 발끈했다. 류이서가 당혹스러워하며 얼버무리자, 전진은 "소개팅 했을 때 굉장히 좋으셨나보다"라며 질투했다.류이서는 소개팅 준비 중인 PD를 위해 소개팅 꿀팁 전수에 나섰다. 류이서는 "심심하지 않은 셔츠, 청바지처럼 약간 편안해 보이는 게 중요하다고 생각한다. 소개팅할 때 너무 불편해 보이는 옷을 입으면 매력이 더 안 나올 수 있다"고 이야기했다. 애프터 만남 때는 "자기의 개성이 나타날 수 있는 옷"을 추천했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr