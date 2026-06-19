류이서가 소개팅룩 추천에 나섰다. / 사진=류이서 유튜브 캡처
류이서가 소개팅룩 추천에 나섰다. / 사진=류이서 유튜브 캡처
전진 아내 류이서가 소개팅룩 추천에 나섰다. 소개팅 경험담 언급에 전진은 은근히 질투심을 표했다.

18일 유튜브 채널 '내사랑 류이서'에는 '첫만남에 전진이 결혼까지 생각했다는 성공률 100% 류이서 레전드 꾸안꾸 메이크업'이라는 영상이 공개됐다.

류이서는 화이트 셔츠에 청바지를 입고 등장했다. 전진은 "오늘 왜 이렇게 화사하게 입고 오셨냐"고 물었다. 류이서는 "오늘 소개팅 메이크업을 보여드리려고 한다. 소개팅룩으로 입고 왔다"고 답했다.
전진이 류이서의 소개팅 경험담에 은근히 질투를 표했다. / 사진=류이서 유튜브 캡처
전진이 류이서의 소개팅 경험담에 은근히 질투를 표했다. / 사진=류이서 유튜브 캡처
전진은 "소개팅 많이 해봤냐"고 물었다. 류이서는 살짝 머뭇거리며 "좀 많이 해봤다"고 말했다. 전진은 "아, 많이 해봤다고 전에 말씀해주셨잖나. 네, 깜짝 놀랐다"라며 은근히 서운한 기색을 내비쳤다.

전진은 "PD 중 한 분이 곧 있으면 소개팅을 나간다더라"고 말했다. 류이서가 "우와, 좋겠다"라고 감탄하자, 전진은 "좋겠다고요?"라며 발끈했다. 류이서가 당혹스러워하며 얼버무리자, 전진은 "소개팅 했을 때 굉장히 좋으셨나보다"라며 질투했다.

류이서는 소개팅 준비 중인 PD를 위해 소개팅 꿀팁 전수에 나섰다. 류이서는 "심심하지 않은 셔츠, 청바지처럼 약간 편안해 보이는 게 중요하다고 생각한다. 소개팅할 때 너무 불편해 보이는 옷을 입으면 매력이 더 안 나올 수 있다"고 이야기했다. 애프터 만남 때는 "자기의 개성이 나타날 수 있는 옷"을 추천했다.

김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr

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