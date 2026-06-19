홍진경이 정선희의 과거 아픔을 언급하며 안타까워했다. / 사진='공부왕찐천재 홍진경'

홍진경이 정선희의 힘들었던 과거를 회상했다. / 사진='공부왕찐천재 홍진경'

모델 겸 방송인 홍진경이 절친 정선희의 과거 아픔에 안타까운 심경을 털어놨다.지난 18일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에는 홍진경이 지인을 만나기 위해 제주도로 향하는 영상이 공개됐다. 지인들과의 대화가 무르익어 가던 중 홍진경은 정선희가 겪은 아픔을 조심스레 꺼냈다.홍진경은 "언니(정선희)가 너무 큰 아픔을 겪었는데 이상하게 사람들은 아픔을 겪은 언니를 공격하더라"고 언급했다. 이어 "언니가 욕먹을 일이 전혀 아닌데, 자기 인생도 갑자기 무너진 상황에서 알 수 없는 욕까지 먹어야 했다"며 안타까운 마음을 고백했다.홍진경은 정선희를 회상했다. 그는 "사람이 마치 달팽이가 자기 집 안에 들어가듯이 그냥 (자신만의 공간으로) 딱 들어가 버리더라"라며 "내가 어떻게 해도 꺼낼 수가 없었다"고 말했다. 정선희는 "(홍진경이) 그래도 수시로 꺼내러 왔다"며 고마움을 전했다.정선희는 2008년 남편인 고(故) 안재환과 사별했다. 정선희는 2009년 SBS '좋은 아침'에 출연해 "결혼 10개월 만에 사랑하는 남편을 잃었는데 사람들이 나를 불쌍하다고 하지 않았다. 오히려 '너는 뭐 알고 있었지?'라는 눈빛으로 나를 보고 있었다"고 당시 속내를 털어놓기도 했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr